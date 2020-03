Economista Andrea Repetto: “El gobierno no está haciendo lo suficiente en términos de política fiscal para que la gente pueda estar tranquila en su casa”

La economista Andrea Repetto dijo que lo que está sucediendo debido a la crisis del coronavirus “es muy grave. Es una situación que está tomando a la economía completa en todo el mundo”. “No sabemos cuánto va a durar y qué tan profundo va a ser”, añadió.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, indicó que una de las formas de protección “es la herramienta fiscal, o sea, gastar”, ya sea en salud para testear a las personas por el Covid-19 o infraestructura para la salud pública.

Pero lo que también hace la política fiscal es “asegurar a las personas que se pueden quedar tranquilas en sus casas, que van a poder tener ingresos mientras no trabajan para financiar su vida diaria, y que cuando se acabe todo esto, volver a sus empleos”.

Sin embargo, la opinión de Repetto, es que el Gobierno no está actuando de la forma necesaria en cuanto a la seguridad social como, por ejemplo, en el seguro de cesantía. “Los sistemas requieren de apoyo estatal. Acá están todos en riesgo. Con las propuestas del gobierno, el Estado no entra tanto o entra más tarde y eso es una preocupación“, dijo.

“Mi preocupación de lo que está sucediendo en este ámbito… es que si bien el Gobierno se ha movido en la dirección, correcta, la ida de congelar las relaciones laborales, que las personas puedan mantener sus puestos de trabajo y volver a ellos una vez que se acabe todo esto, es exactamente lo que necesitamos. Lo que me preocupa es que donde nos quedamos cortos es justamente cuando se trata de entregar recursos a las personas para que las personas puedan estar tranquilas su casa y pueden pagar todas sus cuentas y saber que van a poder legar a fin de mes“, explicó.

En ese sentido, insistió que el Gobierno está moviéndose en la dirección correcta, pero “no está haciendo los suficiente en política fiscal para que las personas estén tranquilas, se puedan quedar en su casa, no tengan que salir a buscar ingresos. Si no tienen cómo pagar sus cuentas van a salir a trabajar, y eso arriesga los contagios”, expresó la economista.