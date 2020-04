DC entregó propuestas económicas al Ministerio de Hacienda

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien entregó un conjunto de propuestas del partido para proteger a la clase media, a los más vulnerables, como también a las pequeñas y medianas empresas.

“Tuvimos una conversación franca con el Ministro Ignacio Briones, a quien entregamos una conjunto de propuestas que van orientadas en primer lugar a un apoyo directo a los trabajadores independientes o por cuenta propia; ellos necesitan del actuar directo del Estado pues no cuentan con seguro de cesantía ni nada que les asegure ingresos mientras dure esta emergencia y no pueden quedar abandonados a su suerte”, indicó Chahín.

En esta misma línea, detalló que “solicitamos la creación de un mínimo de ingresos garantizados a lo más vulnerables y la clase media. Estamos hablando de 10 millones de chilenos que hoy no son trabajadores asalariados, y creemos que cada uno de ellos deben tener un ingreso de 100 mil pesos mensuales por tres meses a través de una transferencia directa”.

El timonel de la DC indicó que “es preferible que no quede nadie que necesite ayuda del Estado, a riesgo de que pueda llegar a algunos que no la necesitan. No puede suceder que por ser muy estrictos que seamos, finalmente terminemos perjudicando a quienes sí lo necesitan pero quedan fuera por este criterio. En esta oportunidad tenemos que llegar de forma categórica, para que nadie que necesite sortear esta crisis social, económica y sanitaria y se quede sin lo mínimo para poder vivir en dignidad”.

De la misma forma, Chahín señaló que planteó al ministro Briones “fórmulas para mejorar la garantía del Estado y así poder facilitar el acceso al crédito, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas”.

“También dijimos que como DC no tenemos problemas con el rescate de grandes empresas, sobre todo si son estratégicas, pero sobre la base de que el Estado se haga parte de la propiedad de esas empresas. Esta es una fórmula que se ha utilizado por ejemplo en Estados Unidos, y que creemos que permiten al Estado a futuro poder recuperar más rápidamente lo que deba invertir hoy”, sentenció Chahín.

