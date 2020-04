Presidente CNP pone foco tanto en salud como en economía: “Los virus pueden matar gente, pero la pobreza también mata mucha gente en todas partes”

El presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), Raphael Bergoeing, destacó que en esta pandemia del Covid-19 hay que apuntar a cuidar la salud y la economía en su conjunto, pues ambas son importantes para salir adelante de esta crisis.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Bergoeing dijo que en esta crisis hay dos objetivos. Primero, “suavizar los ingresos de los trabajadores, en sentido que sabemos que los ingresos van a caer, y están cayendo en todos los sectores” y los trabajadores deben seguir cumpliendo con sus obligaciones básicas. Y segundo, “asegurar que las empresas tengan los recursos para poder seguir accediendo a capital de trabajo, y aunque el nivel de actividad sea menor, por lo menos seguir cumpliendo con la mayoría de sus obligaciones diarias”.

En cuanto al apoyo que el Gobierno debiera dar a las empresas, dice que si bien hay que tener foco en las pequeñas, no hay que descartar de plano las grandes compañías. “Deja esa sensación de que estamos ayudando a los dueños de estas grandes empresas que no requieren ayuda. Las empresas y los dueños no son exactamente el controlador. Hay un montón de gente que participa en la propiedad, hay acreedores que tienen bono que esas empresas emitieron, que necesitan que se le sigan pagando para poder cumplir con las propias obligaciones”, explicó.

“Lo que estás protegiendo no es a la empresa, es al empleo”, agregó, y e hizo hincapié en que lo importante es condicionar la ayuda, a que el dinero que se presente “se use con el fin que buscas. Se la das a empresas grandes, en medida que no echen a un porcentaje demasiado grande. Se las ofrecer al mercado financiero en la medida de que los bancos traspasa para créditos de consumo de la gente, para crédito para capital de trabajo de las empresas pequeñas. Ahí está el detalle que es fundamental“.

Bergoeing dijo que no hay que privilegiar la salud o económica, sino que ambas. “No sacamos nada con preocuparnos exclusivamente de salud -estoy haciendo una caricatura- y dejar de lado la economía, con esta idea de que lo que estamos viendo es un lujo. Si sabemos que la calidad de la vida de la gente, incluso durante la crisis, primero depende de que estén sanos y si es que están sanos, que se puedan recuperar con rapidez”.

“También depende de que cuando esto pase, la economía esté razonablemente sana. Es una dicotomía falaz, no cabe ninguna duda que el foco es la salud, pero que la salud se pueda alcanzar y se pueda seguir concibiendo una vez que la crisis económica pase, también tenemos que preocuparnos de la salud de la economía“, agregó.

“Voy usar una frase que es provocadora y que suena un poquito fea, pero que tiene algo de cierto: Los virus pueden matar gente, pero la pobreza también mata mucha gente en todas partes del mundo todos los años, por tanto hay que ser capaces de atacar los dos problemas al mismo tiempo”.