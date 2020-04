Fuente Alemana se acoge a Ley de Seguridad del Empleo: suspenderá contratos a 73 trabajadores

La clásica Fuente Alemana está pasando su momento más difícil. El estallido social de octubre y la pandemia del Covid-19 obligaron al restaurante a acogerse a la Ley de Seguridad del Empleo y suspender la relación laboral con 73 de sus trabajadores.

En entrevista con 24 Horas, el dueño del local, Carlos Siri, detalló que por las manifestaciones, “estábamos vendiendo entre un 20% y un 30% de nuestras ventas normales. Y cuando se le empezó a sumar el Covid-19, estábamos vendiendo con suerte un 10%“.

En total, las pérdidas son por $200 millones, siendo $80 millones consecuencia directa del coronavirus.

Según detalló el empresario, “en Plaza Italia habemos 38 personas trabajando y la suspensión se va a dar por dos meses. Lo mismo va a suceder en el local de Pedro de Valdivia”.

Siri también hizo hincapié en qué va a pasar una vez que pase la crisis sanitaria, apuntando al orden público y nuevas manifestaciones. ” ¿Vamos a poder trabajar? Tenemos que tomar decisiones de si nos endeudamos o no, porque si nos endeudamos y no podemos trabajar igual no vamos a poder pagar las deudas”, lamentó.

La Ley de Seguridad del Empleo permite a los trabajadores poner un alto a los contratos con sus trabajadores mientras dure la pandemia, para que estos puedan cobrar el seguro de cesantía sin ser despedidos.