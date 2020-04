Covid-19: Hacienda detalla medidas del Plan Económico de Emergencia

El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, expuso sobre las medidas del Plan Económico de Emergencia para enfrentar el Covid-19, en una charla online convocada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y moderada por Rodrigo Álvarez, académico de dicha facultad y exsubsecretario de Hacienda.

En la instancia, la autoridad entregó detalles de las medidas de apoyo a las familias y a las empresas que han sido anunciadas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En total, los anuncios ya suman US$ 16.750 millones. El primer plan anunciado conlleva un monto de US$ 11.750 millones (4,7% PIB), a los que suman los US$ 5.000 anunciados la semana pasada con una segunda parte del plan.

En su intervención, el subsecretario Moreno comentó además el nuevo escenario macroeconómico anunciado por la cartera en el marco de la pandemia del COVID-19.

La autoridad recordó que veníamos de un 2018 con un crecimiento de 4% luego de cuatro años de baja expansión. Durante 2019, la proyección antes del 18 de octubre se ubicaba en torno a 2,6% para luego del estallido social registrarse los siguientes Imacec: -3,4% en octubre, -4% en noviembre y una leve recuperación de 0,8% en diciembre. Finalmente, durante 2019 el crecimiento del PIB alcanzó un 1,1%.

Los primeros meses de 2020 marcaron crecimientos de 1,1% en enero y 2,7% en febrero. Sin embargo, en marzo el brote de Covid-19 fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que obligó los distintos países a revisar sus proyecciones fiscales.

La autoridad destacó que Hacienda tiene hoy una proyección de crecimiento de -2% para el PIB 2020, estimación dada a conocer esta tarde por la Dirección de Presupuestos en su informe trimestral de finanzas públicas y que se ubica en el punto medio del rango del Banco Central, que estima una caída de entre -1,5% y -2,5% para el PIB 2020. Lo anterior, sumado a un déficit fiscal que alcanzaría un 8% del producto.

“Hoy estamos enfrentando momentos difíciles desde el punto de vista sanitario y económico, pero al mismo tiempo estamos en condiciones de proponer un paquete económico potente de medidas que va en directo beneficio de los trabajadores, de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los más vulnerables a esta pandemia a consecuencia de una administración responsable de los recursos fiscales”, señaló la autoridad.

Agregó que durante las últimas semanas se han presentado diversas mociones parlamentarias que irrogan gasto fiscal, lo que constitucionalmente constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República.

“Hoy hay parlamentarios que se arrogan facultades constitucionales que no tienen presentando proyectos que generan un mayor gasto público, a fin de generar presión política y de gasto fiscal a sabiendas de su inconstitucionalidad. La iniciativa exclusiva del Presidente de la República en la presentación de proyectos de ley que irrogan gasto es un principio clave de nuestro orden público económico que puso orden a las finanzas públicas a partir de su aprobación, en 1943”, afirmó.

El subsecretario se mostró confiado en que Chile tendrá una rápida recuperación una vez terminada la crisis sanitaria y que las medidas anunciadas van en la línea de “generar la liquidez necesaria ante el escenario actual que nos permita retomar el desarrollo económico una vez que se levante la emergencia”.

Las medidas del Plan Económico de Emergencia

– Reforzar el Presupuesto del Sistema de Salud; que fue suplementado con la herramienta de 2% constitucional, llegando a $200 mil millones.

– Proteger los ingresos familiares; con una ya aprobada Ley de Protección del Empleo, un bono de $50 mil que hoy empezó a llegar a 2,7 millones de personas sin empleo formal y la creación de un Fondo Solidario de US$ 100 millones enfocado en el microcomercio que será administrado por los municipios.

-Proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan: para eso, se han adoptado medidas de ayuda tributaria que permiten por ejemplo postergar el pago del IVA por tres meses y suspender el pago de los Pago Provisionales y Mensuales del Impuesto a la Renta. También se trabajó en acelerar el pago de proveedores del Estado y se capitalizó Banco Estado por US$ 500 millones.

La segunda parte del plan contempla:

-Un fondo por US$ 2.000 millones para la protección de los ingresos de los más vulnerables, trabajadores informales sin contrato, y un plan por hasta US$ 3.000 millones para aumentar las garantías estatales a los créditos y apoyar a empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF, a través de FOGAPE.

La iniciativa permitirá beneficiar a más de 1,3 millones de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con ventas anuales por hasta un millón de UF, lo que abarca al 99,8% de las firmas chilenas. Los créditos otorgados tendrán una tasa máxima –fijada por ley- de 3,5% nominal, lo que en términos reales es cercano a 0%.

Agencia Uno