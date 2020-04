Ministra Zaldívar y el regreso de los funcionarios públicos: “No podemos no estar cumpliendo un rol que muchas veces es fundamental que sea presencial”

Desde la próxima semana, el Gobierno ordenó que los funcionarios públicos deberán regresar gradualmente a sus puestos trabajos, dejando atrás la cuarentena debido a la crisis sanitaria por el Covid-19.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que esa medida “más que tratar de volver a la normalidad, la cual todos estamos claros que va a ser difícil, porque la normalidad va a ser distinta a la que teníamos antes, es buscar la manera en la cual podemos convivir con el coronavirus. El coronavirus es una realidad que se han planteado que nos va acompañar por un tiempo largo, que puede ser incluso de años”.

Añadió que, además, se debe “convivir de manera segura con el coronavirus”. Por eso este retorno dijo que será con gradualidad y dejando de lado aquellos que estén en grupos de riesgos como adultos mayores o embarazadas, también a quienes estén al cuidado de personas de tercera edad o estudiantes que no se pueden quedar solos en casa, al haber suspensión de clases.

“Nosotros como funcionarios públicos, somos servidores públicos y eso nunca tenemos que olvidarnos, y por lo tanto nosotros nos debemos a las personas y tenemos que estar“, dijo, dejando de lado las críticas, que señaló que se dieron por no conocer los antecedentes de cómo se haría esta vuelta.

“Como le hemos pedidos a las personas que están en los supermercados que estén atendiendo, así como le hemos pedidos a los recolectores de basura que sigan haciendo la limpieza, así como el personal médico que este ahí presente, bueno nosotros como servidores públicos tenemos que estar para responder a las necesidades de las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos“, añadió.

“Lo que sí es que el retorno tenemos que hacerlo con especial cuidado porque tenemos que garantizar la la seguridad y salud de todos nuestros funcionarios”, añadió.

“Pero nosotros no podemos no estar trabajando, no podemos no estar cumpliendo con un rol que muchas veces es fundamental que sea presencial. Quienes puedan hacer trabajos distancia, perfecto, pero muchas veces necesitamos al funcionario presente para dar respuesta a las personas”, dijo la ministra.