Diputado RN emplaza a Briones por demora en aplicación de medidas para Mipymes

Tras una semana de aprobarse en la Cámara de Diputados y el Senado un paquete de medidas económicas de 24 mil millones dólares para ir en ayuda de la micro, pequeña y mediana empresa, desde La Moneda aún no se promulga el decreto que dé el vamos a este programa.

Es por eso que el diputado de Renovación Nacional (RN), Francisco Eguiguren, hizo un fuerte llamado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a poner en marcha lo antes posible esta medida, y así evitar el cierre de cientos de mipymes a lo largo del país.

“Hacemos un llamado urgente, para que este reglamento se dicte, porque las mipymes necesitan ahora esos dineros. Había un compromiso del ministro de Hacienda de haber dictado este reglamento luego de su aprobación en ambas cámaras. Ha pasado una semana, y no hemos visto ninguna medida que haga efectivos esos beneficios para que las micro, pequeñas y medianas empresas”, explicó el parlamentario, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

Eguiguren señaló que las mipymes requieren estos dineros con urgencia, dando a que a través de ellos podrán “tener capital de trabajo, mantenerse en pie y enfrentar con algún grado de viabilidad la crisis y el proceso que implica el Coronavirus, que tantos estragos están produciendo para las trabajadoras y trabajadores de Chile”.

“En 24 horas la Cámara de Diputados y el Senado aprobó el paquete de medidas. No se entiende, de que luego de una semana no se haya dictado el reglamento que permita hacer efectivo esta ayuda a las Mipymes. Hacemos un llamado urgente al ministro Ignacio Briones, para que dicte ahora ya este reglamento, y no dilatar más días, que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de Mipymes en el país”, sostuvo el legislador.