Gerente general de la Asociación de AFP por proyecto que nacionaliza pensiones: “Acá le están quitando el derecho de propiedad a las personas y sus ahorros”

El gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Fernando Larraín, aseguró que el proyecto que busca eliminar las AFP y nacionalizar las pensiones “no hace ninguna de las mejoras del sistema previsional”.

En entrevista con Estado Nacional Prime, de TVN, Larraín dijo que “llama la atención que un grupo de senadores, en la discusión que estamos hoy día, presente un proyecto que es totalmente inconstitucional“, ya que solo el Ejecutivo tiene la iniciativa en el Congreso sobre la seguridad social.

“Ellos proponen estatizar. Para ponerlo en castellano, lo que están haciendo es quitarle los ahorros a los trabajadores para pasárselos al Estado, para que administre y luego tenga una promesa de pago sobre algo“, explicó.

Además, Larraín dijo que hay coincidencia en el diagnóstico de que hay que hacer cambios, pero que esta no es la solución. “Acá las pensiones están por debajo de las expectativas de las personas, porque tenemos sueldos extremadamente bajos, porque no se han hecho los cambios en los momentos que se tenían que hacer. Ahora, esta postura de los senadores, me parece a mí que no es popular, por distintas razones, pero esto va en contra del derecho de propiedad“, criticó Larraín

“Acá le están quitando el derecho de propiedad a las personas y sus ahorros. Ahora, distinto es que lo digan las AFP, que lo digan otros senadores o académicos respecto de esto. Creo que el debate se ha dado en un espacio diferente a que solamente lo digan las AFP”, añadió Larraín.