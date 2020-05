Ministra del Trabajo descarta conflicto de interés por tener acciones en Cencosud y dice que “no ha sido un buen negocio”

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara que las empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo no puedan hacer reparto de sus utilidades, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a las acciones que tiene con Cencosud.

Esto, precisamente porque la compañía, en sus filiales, es una de las empresas que hizo lo que ahora la ley prohíbe, sin embargo lo hizo antes de que se promulgue.

“Efectivamente yo soy accionista de Censosud, tengo menos de 300 acciones, eso equivale a un dividendo de 9 mil pesos. La verdad es que todavía no los recibo, imagino que se depositara de alguna manera”, aclaró.

“No tengo absolutamente ningún problema de hacer devolución de ese dividendo, pero quiero tener las cosas súper claras, en los orden de magnitud cuando se habla de conflicto de interés”, agregó.

“Tener un dividendo de 9 mil pesos no me parece que sea un conflicto de interés, menos aún cuando este ha sido publicado desde el comienzo de mi declaración de impuesto, por tanto siempre has sido un hecho conocido por las partes. Las acciones las adquirí en el año 2011, cuando costaban un millón de pesos, hoy en día valen 300 mil“, relató.

“La verdad es que no ha sido un buen negocio, por así decirlo”, concluyó.