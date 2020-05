Subsecretario del Trabajo por el caso Cencosud: “Las investigaciones que correspondan se van a seguir realizando”

Este jueves, Cencosud se retractó y dio paso atrás a la aplicación de la Ley de Protección al Empleo, decidiendo restituir el dinero que se ha usado del seguro de cesantía en sus trabajadores y también pagando los sueldos de sus empleados en su totalidad.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dijo que lo que hizo la compañía fue una “imprudencia”, al usar el beneficio, y que además afectó en el periodo de discusión de la ley corta, que finalmente prohibió lo que hizo el holding: repartir utilidades mientras se acoge a la iniciativa.

Junto a ello, precisó que “no hay hoy día un procedimiento para retractarse”, sin embargo lo que puede hacer es pedir un pronunciamiento a la superintendencia de Pensiones, que vigila la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Y, lo que puede ocurrir, es que de común acuerdo con los trabajadores se deje sin efecto la medida.

De todos modos, “independiente de la decisión que algunos tomen, todos los demás cursos de acción deben continuar, por tanto en el caso puntual de Cencosud u otra empresas que puedan haberse acogido a la ley y que se determine que el uso no fue el adecuado, las investigaciones que correspondan se van a seguir realizando“.

Sin embargo, Arab aclaró que la ley no tiene efectro retroactivo. Es decir, que cuando Cencosud hizo la repartición estando acogido a la ley, esto era ley porque no existía la prohibición. Si esto sucediera, “se le iba a pedir a cada uno de los pequeños accionistas que recibió sus dividendos que los restituyera, porque resulta que la ley se cambió posteriormente, no resultaba lógico”, explicó.

Además, dijo que la ley aplica a cada empleador, salvo que exista una empresa con multirut, pero quien determina eso son los tribunales de Justicia. Aunque para la repartición de dividendos, en la ley quedó expresado que “si se acoge una empresa del holding, eso también hace que la prohibición sea para el holding completo”.

“Sin la Ley de Protección al Empleo hoy día estaríamos lamentando muchos más despidos. Nosotros estamos convencidos que esta ley vino a dar un respiro real y concreto a millones de trabajadores y miles de empleadores que la estaban pasando mal y que gracias a esta ley, hoy día estamos impidiendo que existan más despidos“, concluyó.