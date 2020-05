Briones y Palacios entregaron detalles de nuevas medidas pro Mipymes

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto al titular de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, presentó los detalles de nuevas medidas en pro de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de una inyección de US$150 millones al programa Crédito Corfo Mipyme, iniciativa complementaria a los créditos con Garantía Estatal Fogape.

Junto con esta medida, se amplían tanto el número de instituciones que pueden participar de este fondo de Corfo, como los montos máximos que estas instituciones pueden pedir prestado al fondo, pasando de 500 mil UF a 1 millón de UF. Con esto, se busca beneficiar a un universo de casi 200 mil micro emprendedores.

Las autoridades presentaron la iniciativa en una videoconferencia junto al gerente general de Fondo Esperanza, Mario Pavón; el gerente general de la Fundación Banigualdad, Héctor Feeley; el gerente general de Emprende Microfinanzas, Pedro Navea; y Paulina Maturana, emprendedora que ha recibido microcréditos del Fondo Esperanza y que podrá verse beneficiada por esta nueva medida.

El programa Crédito CORFO Mipyme amplía y mejora la oferta de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (cuyos ingresos anuales no excedan las 100 mil UF) a través de Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB). En particular, esta línea de financiamiento está orientada a Sociedades, Cooperativas, Cajas de Compensación, y Fundaciones, cuyo giro sea el otorgamiento de créditos, leasing o factoring.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, finalizó señalando que, con esta medida, “estamos abriendo la cancha de forma tal que el crédito, que es tan necesario a nivel de la economía, pero en particular para los micro emprendedores, fluya a través de instituciones (como fundaciones) que los conocen y tienen muy buena gestión”, destacó la autoridad.

“Es una herramienta muy potente para llegar con crédito a casi 200 mil micro emprendedores, que les permita seguir potenciando sus actividades y, sobre todo, atravesar este momento tan difícil que muchas familias están viviendo, en particular los de sectores más vulnerables”, dijo el ministro Briones.

Agencia Uno