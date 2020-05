Ministro de Economía y reorganización de Latam: “Es importante generar condiciones para que estas empresas puedan seguir operando”

Hoy día se conoció que Latam Airlines decidió acogerse a un proceso de reorganización basándose en el procedimiento del capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, en el contexto de la severa crisis financiera que viven por el coronavirus.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó que este proceso consiste en que la empresa contará con la supervisión de un juez para que puedan reorganizar sus obligaciones mientras continúan operando, y que esto se realiza en Estados Unidos, porque es ahí donde tranzan sus acciones.

Es así como podrán contar con un financiamiento con el cual después tendrán preferencia para pagar deudas por sobre otras frente a sus acreedores.

“Esta es una empresa muy estratégica para Chile, tiene cerca de 10 mil empleos directos”, dijo el ministro. “A nosotros nos parece positivo, porque está buscando alternativas y va a seguir operando. En ese punto de vista vamos a colaborar con el proceso en el momento que se adecuado“, añadió.

Con respecto al rol del Gobierno en la ayuda de de empresas en crisis, dijo que “siempre hemos tenido disposición de poder colaborar con empresas de todos los tamaños. En el caso de Latam tienen cerca de 2 mil proveedores”, lo que representa que 200 mil trabajadores.

“Es importante poder generar las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando y ojalá salir a flote hacia futuro”, añadió.

Sobre un posible rescate económico a la empresa, Palacios señaló que “no es ta fácil en este caso, porque Latam es una línea internacional, pero eso no significa que uno no pueda colaborar con lo que sea necesario para que pueda seguir operando en el mercado nacional, cosa que hemos hechos con todas las aerolíneas. Le hemos dado facilidades de tipo operacionales y administrativa”, afirmó.