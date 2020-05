ENAP registra resultados negativos el primer trimestre de 2020

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) cerró el primer trimestre de 2020 con una pérdida después de impuestos de US$ -34,2 millones, que se compara con la utilidad de US$ 13,7 millones en el mismo período de 2019.

Estos resultados se explican por el desplome internacional en los márgenes de refinación, una importante disminución en la demanda local y la fuerte caída de los precios del petróleo.

Fruto de las medidas implementadas por la administración de la empresa, el 2019 ENAP había logrado disminuir su deuda y mejorar su gestión, obteniendo resultados antes de impuesto que superaron en US$ 452 millones los del año 2018. Sin embargo, los resultados para el primer trimestre de este año reflejan las dificultades y los impactos de la pandemia en la actividad económica, con proyecciones de consumo en niveles mínimos y precios del petróleo históricamente bajos.

Desde la compañía explicaron que los impactos de la pandemia, la caída del consumo mundial y en particular, la inexistencia de márgenes de refinación, están golpeando a la compañía estatal.

El gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, señaló que: “La industria en que participamos está siendo una de la más afectadas, con precios del petróleo que han llegado a ser negativos, y con márgenes de refinación absurdos, donde el precio de un barril de crudo es mayor al de un barril refinado. La detención temporal de refinerías en Italia, Portugal, Argentina y Japón son la prueba más clara de la crisis por la que atraviesa la industria a nivel global”.

Roccatagliata agregó que “la administración de ENAP, junto con sus ejecutivos y trabajadores, están realizando todos los esfuerzos para ajustar costos, minimizar los efectos de la crisis y evaluar, día a día, los pasos necesarios para que la empresa se adapte a este nuevo contexto y pueda seguir cumpliendo su rol estratégico. Para este año será necesario el compromiso, colaboración y generosidad de todos en ENAP para salir adelante y enfrentar esta crisis”.

En ese contexto, el directorio de la estatal definió tres focos principales para este año, relacionados con cuidar de la salud y seguridad de todos los que directa o indirectamente trabajan en ENAP, asegurar el abastecimiento de combustibles del país y minimizar las pérdidas, de modo de ahorrar recursos al Estado, para destinarlos a tantos chilenos que hoy más que nunca los necesitan.

Respecto al tercer foco, se han adoptado una serie de medidas dentro de las cuales se destacan:

-Reducción de inversiones en un 40%, por más de 160 mil millones de pesos (US$200 millones).

-Detención en la perforación de pozos hasta que los precios aseguren su rentabilidad.

-Renegociación de costos de contratos.

-Adopción de una estricta política de austeridad, eliminando todo tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios (horas extraordinarias, suspensión de contrataciones, eliminación de viajes, asesorías y servicios profesionales, entre otros). A la fecha estos esfuerzos totalizan US$ 23 millones.

-Ajuste en la estrategia de compra de crudo para reducir el costo de la canasta.

-Refinanciamiento anticipado de los vencimientos de pasivos financieros del 2020 por US$ 620 millones.

Agencia Uno