Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y la apertura del Apumanque: “No fue un error, fue un imperativo que teníamos de abrir”

A finales de abril y con la idea de reactivar la actividad económica y darle un espacio a los emprendedores, la Municipalidad de Las Condes autorizó la reapertura del Mall Apumanque bajo estrictas medidas sanitarias e higiénicas para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, la iniciativa duró un día y el recinto cerró sus puertas, cuestión que derivó en críticas tanto de la opinión pública como política.

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y justificó la decisión tomada en dicha oportunidad. “No fue un error, fue un imperativo que teníamos de abrir. Nosotros decíamos que queríamos trabajar a cualquier precio, lo dijimos con claridad. Teníamos un protocolo sanitario, pero frenamos la iniciativa porque la pandemia empezó a incrementarse en la Región Metropolitana”, sostuvo.

“La prioridad siempre fue la salud de nuestros colaboradores, pero necesitamos frenar la otra curva que es la del desempleo y de la caída de ventas“, complementó el empresario, quien comentó el delicado escenario que atraviesa el área del retail no sólo por la pandemia, sino que además por las protestas de octubre y noviembre en el contexto de la crisis socio-política que vivió Chile. “Ya veníamos bajando las ventas desde octubre a tasas del 18-19%. Eso se aceleró en marzo, tuvimos una cifra histórica cercana al 20%”, dijo.

Melero, sin caer en lo pesimista pero siendo objetivo, presagió un pronóstico más que complejo para el balance de mayo. “No hemos podido abrir, y los que han abierto no han tenido buenos resultados porque la ciudadanía está encerrada en sus casas. En la Región Metropolitana está durísimo el tema, no vamos a poder abrir y las cifras de mayo van a ser malísimas también porque no se ha podido trabajar. Las estimaciones son muy malas, equivalentes a cero”, expresó.

Además, se refirió a las cifras de desempleo que presentó el Gran Santiago y expuso cómo esto repercute en el retail. “El comercio es el primer sector en el desempleo, eso es un récord que no nos interesa para nada tener. Creemos que es urgente tener un subsidio para que este desempleo no se produzca de manera tan inquietante. Necesitamos una reconversión de nuestro sector después de la pandemia”, manifestó.

“No sabemos hasta cuándo va a durar, qué efectos va a seguir teniendo“, cerró Melero.