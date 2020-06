Plataforma gratuita permite conocer a emprendedores el registro de una marca

Según cifras del Gobierno, por día se inician en promedio 271 Registros de Marca, es decir, una nueva marca cada cinco minutos.

Estos importantes números dejan al resto de las marcas que no están registradas corriendo un gran riesgo económico, ya que quedan vulnerables a cometer un delito o a perder todo el valor que la empresa ha construido.

Es en esta línea en la que Simplemarcas.cl creó el primer buscador de disponibilidad abierto para emprendedores, en donde podrán conocer los porcentajes de similitud de sus marcas con otras marcas ya registradas, en base a su sonido.

“Con esta información podrán tomar a tiempo las acciones correspondientes, ya sea proteger su marca registrándola o cambiarla antes de seguir invirtiendo en un bien que puede ya pertenecer a otra persona” dice María Alejandra Pimentel, directora y abogada de Simplemarcas.cl

La legislación dice que una marca se considera como un ente diferenciador dentro del mercado. Su registro, otorga el derecho exclusivo de impedir que terceros usen en el comercio signos, palabras o sonidos similares que puedan generar una confusión ante el cliente. “Hoy en día, el registro de marca actúa como un seguro para las inversiones de cualquier empresa. Ya que al no tener tu marca registrada corres el riesgo de que alguien más lo haga y te quite todo lo que has construido o de seguir utilizándola arriesgar juicios, multas e indemnizaciones,

El hecho de continuar utilizando un nombre igual o semejante al de una marca ya registrada por otra persona es un delito penado con multas de entre $1.250.525 y $50.021.000, además de indemnizaciones, según sea el caso. Es importante recalcar que se debe estar muy seguro que la marca que utilices no sea similar o que “suene parecida” a alguna que ya se encuentre registrada por otros, sin embargo, el buscador existente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial solo entrega resultados literales.