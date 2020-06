Ministro Briones no apoya retiro de las AFP: “Sé que mi opinión es impopular, pero no estoy acá para ganarme un concurso de popularidad”

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para pedirle al Presidente Sebastián Piñera que envíe un proyecto de ley para autorizar el retiro de parte de los ahorros, hasta el 10%, de las AFP, en el contexto de crisis de la pandemia del Covid-19.

En conversación con “Bienvenidos”, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó apoyar la idea, la que catalogó como mala. “Lo he dicho muchas veces, no tengo ningún problema en repetir mi postura, que en este momento no va a ser la postura popular, pero a mí me da lo mismo: tengo que decir lo que yo creo y lo que me parece responsable“, dijo.

“Me parece que esa idea es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”, opinó.

Entre sus argumentos está el actual bajo monto de las pensiones y que “recurrir a fondos que están reservados para las pensiones para un objetivo distinto lo único que va a hacer es agravar ese problema de pensiones”.

“Preguntémonos por un segundo, quiénes son típicamnete las personas que tiene ahorros en las AFP. Lo sabemos, y eso es parte del problema. Las personas que tienen ahorros en la AFP son aquellas que tienen una relación en el mercado laboral formal”, dejando de lado a los trabajadores independientes o informales.

“Esta idea de sacar parte de los ahorros, es una mala idea, que no tiene un anclaje claro en las medidas que hoy se están tomando”, señaló, añadiendo que el Estado también está haciendo esfuerzos por otros lados, como en el Ingreso Familiar de Emergencia.

“La experiencia que tenemos están a la vuelta de la esquina. El caso de Perú es drámatico, allí se permitió esto, y la verdad es que hoy día no hay fondos de pensiones disponibles“, dijo.

Frente al apoyo ciudadano de esta medida, Briones contestó: “Ustedes me están preguntando mi opinión, y me responsabilidad es darle mi opinión honesta, anclada en argumentos. Es mi deber como ministro de Hacienda y muchas veces esa opinión no conversa con el de la ciudadanía, y por eso yo partí diciendo que se que mi opinión es impopular, pero yo no estoy acá para ganarme un concurso de popularidad. Estoy dando una respuesta honesta, directa sin escabullir a lo que ustedes me han plateado”.