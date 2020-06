Ministra Zaldívar califica de “incongruente” apoyar retiro de 10% de las AFP, pero no el uso del seguro de cesantía

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para pedirle al Presidente Sebastián Piñera que envíe un proyecto de ley para autorizar el retiro de parte de los ahorros, hasta el 10%, de las AFP, en el contexto de crisis de la pandemia del Covid-19.

La propuesta de retirar una parte de los fondos incluso ha sido apoyada por el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, quien ha dicho que la idea “no es ideal, no hay duda de eso, y va a afectar sus jubilaciones tampoco hay duda. Pero por el momento no veo ninguna otra alternativa sobre la mesa”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo estar en contra de esta propuesta, pues ese dinero está destinado para las pensiones.

“Es una inconsistencia, una incongruencia, que me cuesta entenderla. Son exactamente las mismas personas que se oponen tenazmente a que se usen los recursos del seguro de cesantía para financiar este período en el cual no tenemos ingresos laborales, los que proponen que se pueda retirar un 10% de las AFP“, señaló, haciendo referencia a quienes no apoyan la propuesta del Gobierno para que las madres que terminen su postnatal en periodo de pandemia se acojan a la Ley de Seguridad al Empleo para extender el cuidado de los menores de hasta 6 años.

“Es una incongruencia absoluta porque la plata que yo he ahorrado durante años para pensión, debe ser para pensión. Y la plata que yo he ahorrado durante años para generar recursos para cuando no lo tenga durante mi vida activa deben ser para esa finalidad”, dijo.

“No entiendo por qué sí justifico sacar el 10% para pensión, pero no usar los fondos del Seguro de Cesantía para financiar periodos en que no tengo ingresos laboral. Es muy grave y demuestra que no hay un análisis, y me encantaría poder entenderlo, por qué en un caso sí y en otro no”, manifestó la ministra.