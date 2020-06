LATAM formaliza primer tramo de financiamiento DIP ante la Corte en EE.UU.

LATAM Airlines Group S.A., y las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, formalizaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el primer tramo de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession por sus siglas en inglés).

El Tramo C corresponde a US$ 900 millones que comprometieron los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro al momento de anunciar la solicitud del Capítulo 11, el 26 de mayo pasado.

La propuesta deberá ser revisada por la Corte de Nueva York y será complementada durante las próximas semanas por la presentación de dos nuevos tramos de financiamiento (Tramos A y B, a los que el Tramo C se subordina), a través de los cuales el grupo anticipa conseguir los recursos adicionales para completar los aproximadamente US$2.000 millones requeridos para su reorganización.

La propuesta también contempla una ampliación del Tramo C por un monto total de US$ 250 millones, a fin de que otros accionistas puedan participar.

“Dado que hasta el momento las empresas del grupo que forman parte de la reorganización no han accedido al apoyo estatal, a diferencia de lo que ha ocurrido en gran parte del resto del mundo, el compromiso de dos de los principales accionistas ha sido fundamental para dar continuidad operacional y para acceder a otras fuentes de financiamiento”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

“De materializarse el interés demostrado en el DIP, el apoyo estatal no sería requerido por las empresas que forman parte del proceso. Si bien estamos avanzando en el mecanismo de financiamiento, seguimos enfrentando una situación extremadamente compleja en la que debemos llevar adelante las transformaciones necesarias para adaptar al grupo a las nuevas condiciones del mercado post-COVID-19”, dijo Alvo.

Cabe recordar que el Capítulo 11 permite un mecanismo de financiamiento especial llamado DIP, que son préstamos que tienen prioridad sobre las deudas existentes, y que representan una opción atractiva para inversionistas que desean financiar a empresas que se encuentran en proceso de reorganización.

El financiamiento DIP es un mecanismo de inversión a través del cual puede participar cualquier inversionista, incluidos los accionistas y partes interesadas existentes.

El DIP se puede componer de Tramo A, Tramo B y Tramo C (Tranches A, B y C respectivamente en inglés). LATAM presentó el Tramo C y próximamente espera formalizar el Tramo A, correspondiente a accionistas y/o inversionistas privados. Tramo A y Tramo B tienen prioridad de pago sobre el Tramo C.