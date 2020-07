Exsubsecretario de Hacienda y proyecto de retiro de AFP: “Se está desvistiendo un santo para vestir a otro”

El subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, se mostró en contra del proyecto que buscar que se pueda retirar 10% de los ahorros en las AFP, y que se vota este miércoles en la Cámara de Diputados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el economista dijo que “esta propuesta no va en el camino correcto. Es una propuesta que, de alguna forma lo que está haciendo, como se decía antes, está desvistiendo un santo para vestir a otro. Estamos sacando recursos del sistema de pensionas, que sabemos que no está dando buenas pensiones a la gente, para ponerlo en esta crisis”.

Agregó que, además, es “un santo que per se no está muy vestido, que es el santo de las pensiones del sistema previsional. Por tanto, creo que no es el mejor mecanismo”.

Según Micco, la alternativa que propuso el Gobierno es mejor, como entregar créditos sin tasa de interés, pero destaca que para que estos sean una real solución deben ser fáciles de acceder y expeditos. Por ejemplo, opina que hubiese sido bueno que el aplazamiento de pago de dividendos y créditos hipotecarios hubiese sido automático.

Sin embargo, destacó que ya sean las propuestas del Gobierno del plan para la clase media o el retiro de ahorros de las AFP, ambas propuestas van a tener un costo para el país. “Después de esta pandemia como país vamos a ser bastante más pobre, y cundo un país es más pobre tiene que ajustarse al nuevo nivel de ingreso que tiene”, por lo que ambas medidas “dejan un peso a las futuras generaciones”.

“Las futuras generaciones van atener un nivel de ingreso menor por un tiempo, porque estamos viviendo una crisis con una caída del PIB del 14% que, efectivamente, nos va apegar hagamos lo que hagamos“, sentenció.