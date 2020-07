Superintendente de Pensiones y la “mala fama” de las AFP: “Estuvieron mucho tiempo enfocadas en Wall Street y poco en sus clientes”

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, está en contra del retiro del 10% de los ahorros de los AFP, indicando que esta medida bajará el monto de las pensiones a futuro.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura dijo que “después de tantos años de discutir cómo subirlas, en un dos por tres aparece un proyecto de reforma constitucional que lo que hace es bajarla, es una cosa absolutamente absurda y contradictoria“.

Además, afirmó que “no son las AFP las culpables de las bajas pensiones”, sino que son resultado de las lagunas previsionales, el aumento de la expectativa de vida y que las rentabilidades han bajado en el último tiempo, junto a las bajas remuneraciones. “Si se retira el 10% de los fondos, (las pensiones) van a ser más bajas aún”, insistió.

Macías explicó que si se retira el total de los fondos contemplado en el proyecto “el monto equivale a casi 20 mil millones de dólares, que es el 20% de los fondos”, advirtiendo que “recuperar 20 mil millones de dólares es prácticamente imposible, en las condiciones financieras que está Chile hoy no se van a recuperar, lo que vamos a lograr es bajar pensiones”.

“Ha sido un debate que se ha dado con muy poca información y con poco tiempo, y se están discutiendo aspectos trascendentales. Esto se presenta como un artículo transitorio, pero ahora nos estamos enterando que tiene efectos permanentes“, señaló, haciendo referencia a “un fondo financiado por los empleadores y el Estado, que pensamos que era transitorio, pero que es permanente y tendría como objetivo compensar a los futuros pensionados”.

Otra preocupación que contempla Macías es que si se retiran 20 mil millones de dólares en 40 días, el ingreso de tanto dólar en Chile provocaría la baja una baja del dólar y un aumento de la tasa de interés, impactando en la rentabilidad de los fondos.

Sobre la “mala fama” que tiene las AFP, el superintendente tiene su propia visión: “Esto se debe a una situación histórica. Creo que las administradoras han hecho una buena gestión en las inversiones. Tengo una teoría: las AFP estuvieron mucho tempo enfocadas en Wall Street, en los mercados de capitales y se preocuparon poco de sus clientes. Ellos debieron estar volcados sus clientes, no los conocieron realmente. Estaban preocupados de Nueva York o Londres cuando debieron haber estado ocupado de Puerto Montt o de Arica“.

“Las AFP también ganaron mucho dinero, tuvieron muchas utilidades, y no educaron bien a a gente. Ellos tenían un rol de educación y orientación y no lo cumplieron bien. Toda esa situación que duró muchos años les está pasando la cuenta, por eso la gente no quiere a las administradoras. Ellos han hecho una buena gestión profesional en lo que corresponde pero tuvieron un enorme déficit en los puntos que señalé, y eso le está pasando la cuenta hoy día”, concluyó.