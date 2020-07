Ministra Zaldívar: “Avanzar en el 10% significa una traba importantísima a una reforma de pensiones”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, espera que el proyecto del retiro d 10% de las AFP no se apruebe en particular este miércoles en la Cámara de Diputados. En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad dijo que “no hay una opinión disidente en los expertos, no hay ninguna persona que haya dicho que es una medida correcta el retirar el 10% de los fondos cuando existen otras (alternativas) sobre la mesa”.

“Lo que tenemos que hacer es entregar una solución efectiva hoy al mismo tiempo que vayamos a fortalecer y mejorar las pensiones. Nosotros tenemos una deuda con los actuales pensionado, nosotros no podemos retirar recursos y dejar que ellos sigan teniendo malas pensiones. Necesitamos avanzar hacia una mejor reforma previsional“, indicó.

Si es que se llegara a aprobar con 93 votos, o más, la medida y pasara al Senado, Zaldívar sostuvo que como Gobierno”nosotros vamos a seguir con nuestra línea de plantear que este es un mal proyecto. No existen antecedentes que demuestren que este sea un buen proyecto. Tiene un costo de $18 mil millones de dólares, muchos más que todo el plan de reactivación económica que se concordó con la oposición“.

“Nosotros como país tenemos que tener claro que los recursos vamos a tener que devolverlos, que lo que se gasta hoy día, hay que reponerlo. Eso implicaría una baja considerable de las pensiones que no podríamos solucionar en el mediano ni corto plazo, y al mismo tiempo significaría sacrificar parte de los recursos que necesitamos para una reactivación económica”, argumentó la ministra.

Además, la secretaria de Estado señaló que si se llegase a materializar el retiro de fondos, esto sería incompatible con mejorar el sistema de pensiones en el país. En esa línea, postuló que “si nosotros tenemos una medida que va en contra de las futuras pensiones, una reforma previsional, tal como se está planteando, perdería sentido, porque nosotros no podemos destinar los futuros aumentos de la tasa de cotización en financiar los retiros que pueden haber hechos personas que legítimamente tenían necesidad, pero también muchos otros que no se han visto afectados productos en esta crisis”.

“En este minuto avanzar en el 10% significa poner una complicación, una traba impotantísima a una reforma de pensiones que es necesaria y que es urgente“, afirmó.

Además, la ministra acusó un “intento deliberados por desinformar. Plantear que el retiro del 10% puede afectar a las AFP es una falacia, los únicos que se van a ver afectados van a ser los trabajadores que van a disminuir sus costos. Las AFP no cobran por administrar los saldos, las AF cobran por el flujo, por lo que yo pongo todos los meses”.

Añadió “que haya más plata o menos plata en los fondos de pensiones para ellas no les afecta. Planteando que así se le puede hacer un daño a este enemigo que se ha establecido, lo que se ha escondido es que lo únicos perjudicados van a ser los trabajadores que a futuro van a tener menores pensiones”.

“Un retiro de los 10% afecta al sistema de seguridad social y pensiones, no afecta a las AFP”, sentenció.