Ex Superintendente de Pensiones y proyecto del retiro del 10%: “Probablemente se va a retirar mucho dinero por parte de quien en rigor no lo necesitaba”

Alejandro Ferreiro, ex Superintendente de Pensiones, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó el proyecto de ley que busca el retiro del 10% de los ahorros previsionales que este miércoles dio un paso importante en el Senado. “A mí no me gustaba esta medida, daña las pensiones futuras. Probablemente se va a retirar mucho dinero por parte de quien en rigor no lo necesitaba”, sostuvo.

“Ayer en el Senado se aprobó una indicación que podría ayudar a mejorar la gestión de esto“, complementó la ex autoridad, quien acotó que el Estado tendrá que “echar mano” al presupuesto fiscal. “Muchos de los trabajadores jóvenes van a retirar todo lo que tienen porque tienen poco. No creo que devuelvan la plata. El Estado va a tener que echarse la mano al bolsillo para extender la cobertura del pilar solidario”, dijo.

Ferreiro también llamó al diálogo entre los legisladores y evadir las diferencias para no afectar a la construcción de los sistemas de seguridad social. “Los parlamentarios tienen que mirar el largo plazo y asumir los costos porque sin costos, no se construyen sistemas de seguridad social sólidos al largo plazo. Ahora hay que arremangarnos las mangas, buscar diálogo y no seguir cavando trincheras; poner evidencia sobre la mesa y llegar a un acuerdo integral en materia de pensiones que nos permita ser responsables con lo que viene”, justificó.

“El trámite legislativo está básicamente cumplido. Ahora queda ejecutar esto con el menor impacto posible en las personas. Lo que más me preocupa es cómo resolvemos el tema previsional a largo plazo y cómo ponemos el tema sobre la mesa en el futuro”, cerró.