Estudio Sernac: No siempre los pañales más caros absorben más

El SERNAC realizó un estudio para conocer el desempeño de los pañales para niños y adultos con el fin de orientar la decisión de los consumidores en un producto de alto consumo y que representa un gasto importante para las familias.

Se calcula que durante el primer año de vida un niño puede llegar a usar 3.000 pañales desechables, lo que puede alcanzar un total de $ 390.000 pesos comprando los pañales más económicos hasta $1.260.000 comprando los pañales más caros, lo que implica una diferencia de $870.000 pesos (223%). De ahí la importancia de optimizar la compra con productos que tengan una buena relación entre precio y desempeño.

El estudio incluyó pruebas de laboratorio y análisis del rotulado, considerando 25 marcas de pañales, correspondientes a 11 empresas, constituyendo un total de 28 unidades: 18 pañales de niños y 10 de adultos.

El análisis consideró capacidad de absorción, tiempo o velocidad de absorción, retorno de la humedad (Rewet, %). Adicionalmente se analizaron el peso total de los pañales (g), peso del material absorbente (g) y dimensiones del producto (cm).

Absorción, tiempo y rewet

La capacidad de absorción, el tiempo y el retorno de la humedad son los elementos más importantes a considerar para que un pañal cumpla con su finalidad, que es, que retenga el líquido y se evite contacto directo con la piel.

La capacidad de absorción es cuánto líquido absorbe el pañal sin que escurra. Por tanto, si tiene buena absorción, la necesidad de cambiarlos podría ser menos frecuente, lo que se traduce en un menor costo y menos impacto ambiental. El tiempo de absorción es cuánto se demora en absorber una descarga usual de orina, por lo que el líquido estará menos tiempo en contacto con la piel.

El retorno de la humedad es cuánta orina se devuelve cuando el niño o el adulto se sienta, apoyándose sobre el producto, lo que ejerce presión en el pañal pudiendo provocar cierta devolución del líquido.

Por lo tanto, los pañales que presenten mayor capacidad de absorción (mL), junto con un menor tiempo de absorción de líquido (s) y un menor porcentaje de retorno de la humedad, se consideran con un mejor desempeño general.

No obstante, dichos atributos no son informados en la rotulación ni existe norma técnica al respecto que así lo recomiende , por lo que el consumidor no tiene cómo saber si el pañal tendrá un bien desempeño. Por tanto, sólo se guiará por la publicidad y la experiencia del uso.

¿Qué encontraron?

Tanto en pañales de adultos como de niños, existe una amplia diferencia en la capacidad de absorción que van desde los 862 mL hasta los 1.695 mL en pañales de adultos (55% de diferencia); y entre 227 a 606 mL en los pañales de niños (63% de diferencia).

En cuanto al tiempo de absorción, los valores van desde van desde los 1,12 (s) hasta los 2,25 (s) promedio en pañales de adultos; y desde 0,87 (s) hasta los 1,9 (s) en pañales de niños.

Por su parte, entre menor sea el porcentaje de retorno de humedad, hace que se mantenga la comodidad y se genere menor irritación al usuario, sensación de sequedad, el cual va desde 0,7% hasta 4,9% en el caso de los pañales de adulto; y de 0,7% hasta 2% en el caso de los pañales de niños(as).

Por tanto, en los tres principales atributos que hacen que un pañal sirva para lo que fue comprado, existen diferencias importantes.

Desempeño por marcas pañales niños:

Los más absorbentes: Esto es, los productos con la mayor capacidad de absorción fueron Emubaby Premium (606 mL) y Cottonsec Premium (581,5 mL).

Esto es, los productos con la mayor capacidad de absorción fueron y Los más veloces: Los pañales con menores tiempos de absorción fueron Biobaby Premium (0.87 s) y Emubaby Premium (0.95 s).

Los pañales con menores tiempos de absorción fueron Los que se mantienen más secos: Los productos con mejor resultado en términos de retorno de humedad (rewet) son Huggies Natural Care puro, natural (0.67 %) y Huggies active sec (0.74%).

Los productos con en términos de (rewet) son y Los más livianos: Los pañales más livianos y con menor volúmen fueron Pampers, Confort Sec y Premium Care, con 23 g y 28 g, respectivamente.

¿Existe una relación entre mayor precio, mejor desempeño?

No necesariamente. De hecho, las tres marcas que tienen buenos resultados de desempeño en los tres ambitos evaluados, tanto en pañales de adultos y niños, son las que tienen menor precio por unidad de medida (PPUM, que es el precio por cada unidad de pañal dentro del envase). De ahí la necesidad de que los consumidores puedan contar con dicha información al momento de elegir.

Los lugares más baratos: Los precios unitarios de cada pañal varían de $130 a $410, cuyos precios mínimos se registraron en tiendas dedicadas a la distribución exclusiva de pañales y mayoristas (Liquidadora de pañales Quilicura, Liquimax, Preunic, Tintin y Fruna).

Resumen resultados de pañales de niños:

Marca Promedio Capacidad de Absorción (mL) Retorno Humedad (Rewet %) Tiempo de Absorción (s) Precio ($) PPUM Emubaby Premium 606 1 0,95 150 Chikool Cool 579,5 1,2 0,985 161 Pilucho Total Confort 487 1,51 1,015 130 Bebex 526 1,21 1,005 187 Cottonsec Premium 581,5 1,47 1,575 168 Huggies Natural Care Niña 420,5 0,79 1,45 237 Bio Baby Premium 472 1,2 0,865 316 Huggies Natural Care Niño 408 0,78 1,465 243 Babysec Classic Plus 336 1,36 1,325 163 Babysec Súper Premium 451,5 1,35 1,025 300 Día Huggies Active Sec 399 0,74 1,355 308 Huggies Natural Care Puro Y Natural 425 0,67 1,76 305 Babysec Premium 423,5 1,37 1,12 351 Huggies Natural Care Ajuste Perfecto Niña 453 1,2 1,995 330 Pampers Premium Care 266,5 1,95 1,085 410 Pampers Confort Sec 227 1,94 1,76 336

Precios referenciales

Los colores en el gráfico representan la mayor o menor relación entre precio y desempeño, siendo los verdes más intensos, los mejores en cada atributo, y los rojos más intensos, los menores.

Pañales de adultos:

En el caso de los pañales para adultos, el estudio del SERNAC determinó que:

Los más absorbentes: Las marcas con mayor capacidad de absorción fueron Cotidian Plus (1.695 mL) y Win Plus (1.641 mL) .

Las marcas con fueron . Los más veloces: Las muestras que obtuvieron menores tiempos de absorción, fueron Cotidian Clásico y Proactive Classic, con 1,12 (s) y 1,46 (s).

Las muestras que obtuvieron menores tiempos de absorción, fueron Los que se mantienen más secos: Las muestras con mejor resultado en análisis de retorno de la humedad (rewet) fueron Equate Premium y Fitright Extra (0,66% y 0,77%).

Los más livianos: El rango de peso en seco de los pañales de adulto varían entre los 75 (g) y los 108 (g), siendo el más liviano Proactive Classic (75g).

Resumen resultados de pañales de adultos:

Marca Promedio Capacidad de Absorción (mL) Retorno Humedad (Rewet %) Tiempo de Absorción (s) Precio ($) PPUM Win Plus (G) 1641,5 1,12 1,5 384 Proactive Classic (G) 992 1,42 1,46 378 Comodity Plus Clásico (G) 1243 1,74 1,75 374 Cotidian Plus (G) 1695 1,63 1,47 608 Equate Premium (G) 1397,5 0,66 1,98 531 Chikool (Plus) (XG) 1459 1,45 2,03 507 Cotidian Clásico (G) 1250 4,96 1,12 515 Fitright Extra (G) 937 0,77 1,87 537 Plenitud Protect (G) 887,5 0,97 2,19 564 Plenitud Classic Aloe (G) 862 1,32 2,25 506

Precios referenciales

Precios:

Los menores precios de pañales de adulto se registraron en tiendas especializadas dedicadas a la distribución mayoritaria de productos de higiene y del tipo mayoristas, tales como Liquimax, Liquidadora de pañales Quilicura, Preunic y Fruna .

. Se recomienda a los consumidores poder revisar el precio por unidad de medida, es decir el precio unitario de los pañales, que por ley debe estar visible en las góndolas de los locales comerciales junto al precio, así se pude comparar precios unitarios de pañales y elegir los más convenientes.

Rotulación

En el caso del rotulado en pañales, el análisis del SERNAC concluyó que, en general existe un adecuado comportamiento. En el caso de los niños alcanza un cumplimiento promedio de un 92,7% de los 16 criterios evaluados (idioma castellano, nombre del fabricante, fecha de expiración, etc.); mientras que en el caso de los productos para adultos llega a un 87,5%.

Conclusiones