Subsecretario Fernando Arab detalló el proceso para el retiro del 10% de los ahorros previsionales

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se refirió a la ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales y que, en el mejor de los casos, se publicaría hoy en el Diario Oficial.

“En el proceso están a cargo las AFP y a partir del jueves se podrá realizar la solicitud del retiro. Es importante aclarar que el proceso no comienza hoy y he hemos pedido a la Superintendencia de Pensiones que se establezcan todas las medidas de resguardos. No se requiere la clave de la AFP“, sostuvo.

“Va a tener que llenar un formulario con determinados antecedentes y establecer una cuenta que tiene que ser la de la persona que está haciendo el giro, el titular de los fondos“, complementó la autoridad, quien enfatizó en el paso a paso para realizar la diligencia. “Es una ley que va a tener una vigencia de un año a partir de su publicación. Aquellas personas que hoy no tengan la necesidad inmediata de hacer esto, es ideal que lo hagan unos días después para evitar el colapso”, expresó.

El subsecretario, además. profundizó en lo anterior y dio los montos que se obtendrán. “Hay un tope mínimo que son 35 UF (1 millón) y el máximo son 100 UF, un poco más de 4 millones de pesos. Se puede realizar en dos giros, después de 10 días de haber realizado la primera solicitud”, sintetizó.

Arab también comentó las ayudas que ha implementado el Ejecutivo para ir en ayuda de las clases más vulnerable por la pandemia. “Yo creo que no llegamos tarde, hemos planteado políticas desde el día uno. El IFE podría haber llegado 2 semanas antes si no hubiese sido votado en contra por el Congreso“, manifestó.