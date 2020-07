AFP Modelo continúa con problemas en su sitio web para retirar el 10%

AFP Modelo fue una de las administradoras que tuvo problemas técnicos en su sitio web durante el primer día para realizar el trámite de retiro del 10% de lo ahorros. Esto, se ha repetido este viernes.

Reiteradas quejas ha recibido la AFP, ya que al intensar ingresar a www.tu10conmodelo.cl -la página oficial para rellenar el formulario de retiro en Modelo- está caída durante esta mañana, al menos hasta las 08:00 horas.

Este problema se repite con lo sucedido ayer, además del llamado de atención que le hizo la Superintendencia de Pensiones, porque en un principio estaban pidiendo una foto de la cédula de identidad, como un paso de seguridad. Sin embargo, este requisito estaba fuera de norma, por lo que instruyeron dejarlo fuera.

“Reiteramos que esta noche AFP Modelo dejará de solicitar la foto de la cédula de identidad. Pedimos a las y los afiliados a esta AFP tener paciencia por favor. Les recordamos que a partir de hoy, tienen 365 días para solicitar el retiro del 10% de los fondos previsionales”, avisó la Superintendencia.

Ayer no me dejaba hacer nada en la página de #AFPModelo porque no cargaba, ahora me sale esto (???????) qué pasa realmente con todo esto? 🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zGVwU5qjy0

Afp modelo..hasta cuando ..srs no dan abasto con lo que se venia ..no puedo creer que no estuvieran preparados para este desastre no me hagan ir a ser fila ..si los inoperantes son ustedes..sabiendo que son los que tienen mas afiliados en todo el pais.

— carolina castillo (@caro18oct) July 31, 2020