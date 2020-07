Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC): “Los números son malos porque aún no hemos podido abrir y trabajar”

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y abordó el delicado momento del comercio producto de la pandemia del coronavirus.

“Los números son malos porque aún no hemos podido abrir y trabajar. No hemos podido volver a las tareas habituales como nos hubiese gustado… A veces comentamos las cifras, pero nos olvidamos que hay seres humanos detrás de esto”, partió el empresario, quien espera que la reapertura “sea “paso a paso”, pero no “pasito a pasito”“.

Melero fue un poco más allá y ejemplificó con otro país de la región. “Perú ha hecho una cosa muy inteligente, que es la apertura de los centros comerciales más seguros. En Chile ha ocurrido lo contrario: los comercios más seguros están cerrados, y los más informales abiertos”, expresó.

El líder de la gremial, además, reconoció contactos con las autoridades para desarrollar un protocolo sanitario que permita la reapertura. “Hemos estado interactuando todo el tiempo con autoridades y hemos desarrollado protocolos sanitarios galácticos, pero pareciera que eso no basta a las autoridades. Quieren más seguridad y yo entiendo”, manifestó.

En paralelo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) mostró su preocupación por el aumento del comercio informal. “Ha crecido de manera impresionante, tanto a través de internet y en las calles. Ese comercio es una fuente de propagación de contagio enorme, porque ahí no hay prevención sanitaria. En Perú abrieron el comercio seguro para hacer balance con el comercio informal y fue una medida inteligente”, dijo.