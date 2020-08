Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: “Más allá de los colores políticos, tenemos que preocuparnos con una prioridad fundamental en la recuperación económica y el empleo”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a una nueva Cuenta Pública realizada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, e indicó que “sobre la situación económica y del empleo, lo hemos dicho muchas veces, va a ser una prioridad nacional por una razón muy sencilla, hoy día son cientos de miles de chilenos y chilenas que están desempleados, que están desocupados, con pérdidas de ingresos y con el drama que eso significa“.

A esto añadió que “más allá de los colores políticos, creo que la invitación y el desafío que tenemos como país, con mucha unidad, es preocuparnos con una prioridad fundamental en la recuperación económica y el empleo. Ése es un deber moral que todos tenemos por delante, en eso estamos con todo y creo que va a ser un eje central de lo que va a mencionar el Presidente de la República en su cuenta”.

Por otra parte, sostuvo que “efectivamente hay una serie de medidas, hay mucha inversión pública. Eso forma parte del acuerdo nacional que logramos hace ya casi dos meses y por supuesto hay un énfasis muy importante en subsidiar el empleo para que retome con fuerza. Y ojalá podamos ir reduciendo estos niveles masivos de desempleo que no veíamos hace décadas, honestamente, y que va a ser un desafío país y una prioridad nacional, sin duda alguna”.

En cuanto a la aprobación de la ley que permito el retiro del 10% de los fondos de las AFP, el secretario de Estado puntualizó en que “ésa es una reforma que fue aprobada, conocen cuál era nuestra opinión y por qué la fundamos. Hoy día nuestro rol como Gobierno es que ese proceso ocurra de manera expedita y segura y es lo que ha ocurrido”.

En esta misma línea, hizo un llamado a los cotizantes a que “sean celosos respecto de sus datos, de no transitar con grandes cantidades de dinero en su bolsillo, porque se exponen. Es un llamado a la responsabilidad de todos, a no generar aglomeraciones, a respetar las normas de distanciamiento, porque no olvidemos que seguimos en pandemia”.