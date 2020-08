Juan Sutil y el retiro del 10% de las AFP: “Mucha gente salió a comprar pantallas plasma, televisores, electrodomésticos”

“Nuestra sociedad no se merece que este sea el comienzo del fin”, fue una de las frases que quedó marcada en el debate de la ley del retiro del 10% de las AFP. Esta fue expresada en una carta por quince gremios empresariales, en la que estaba la firma de la la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), liderada por Juan Sutil.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Sutil dijo precisó que “esa frase tiene un contexto de un testimonio que está representado desde la Conapyme hasta la CPC, y lo suscribió la Multigremial y todos los gremios firmantes”. “Nos referíamos a una serie de situaciones que pueden ser iniciantes de un proceso malo para el desarrollo del país”, explicó.

Sutil sigue sosteniendo que la ley “es una mala política pública”, pues disminuyen las pensiones. “Para mí y muchas personas -especialmente para las personas del mundo técnico de izquierda, de derecha, de centro- es una mala política pública porque no permite tener el propósito de una mejoración de las jubilaciones al largo plazo, y eso para mí es bueno como sociedad”.

Tampoco está de acuerdo en cómo se hizo y que todos los afiliados pudieran hacer el trámite. “Se hizo generalizado, y hay mucha gente que no lo necesita. Hoy los niveles de cesantía son dolorosos, dramáticos, pero son el 14% y fracción de la sociedad. Si uno suma los inactivos, estamos cerca de una cifra de dos dígitos. Entonces, hay un 80% de la gente que está trabajando y que está cotizando, y que probablemente no necesitaba hacer el retiro de 10%“, advirtió.

En cuanto a la reactivación económica que ha producido esta inyección de dinero a las personas, dijo que “eso es obvio, no es una frase de bronce. Si tú le metes a la economía 10 mil millones de dólares, por supuesto que produce consumo”.

“Hemos visto fotografías, y la televisión, cómo mucha gente salió a comprar pantallas plasma, televisores, electrodomésticos. Esto te demuestra que esa gente no necesitaba con tanta urgencia esos recursos, que debieron quedar para la jubilación de esa persona, que cuando tenga 65 años ó 70 años se va acordar que tal vez no fue buena idea haber retirado el 10%”, dijo.

“Por cierto que hay muchas familias de este 20% de familias que han tenido que sufrir con más fuerza esta pandemia, que por supuesto que le ayuda el 10%. También hay que reconocer que ayuda y legitima el sistema y el derecho a propiedad del mismo, porque hoy día tengo mi 10% y mañana ‘cuidado con mi 90%’ porque me lo pueden tocar. Desde ese punto de vista hay dulce y agraz”, aunque destaca que lo superior es la integridad de las pensiones.

Impuesto a los súper ricos

Los impuestos a los súper ricos, que se discute en el Congreso, también es una “mala idea” para Juan Sutil. “Ningún país del mundo ha dado buenos resultados, tiene baja recaudación”, dijo.

“Se calcula que podría juntar 6 mil millones de dólares. La pregunta es para qué quieren esos seis mil millones de dólares, si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para girar los 12 mil millones que en algún minuto de acodaron, que todos los celebramos porque era un acuerdo transversal, y que finalmente se quebró y hoy día esta inactivo, vale decir, no está operando este famoso fondo“, criticó.

En ese sentido, dijo que “aquí no se trata de los súper ricos o no, es el sector productivo, porque la plata no está en un cofre lleno de monedas de oro como muchas veces se caricaturiza, la plata esta en fierro, en máquinas, en camiones de transporte, galpones para tener supermercados, en un local para tener una farmacia”, entre otros ejemplos.