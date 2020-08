Ministro de Economía y el comercio: “No estoy por más restricciones, sino que estoy por mayor educación”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió este martes a la situación del comercio luego que ayer, y tras el inicio de la etapa de Transición en Santiago, se reportaran aglomeraciones de gran envergadura en el mall chino.

“Estamos en pandemia y las aglomeraciones hay que evitarlas en el paso 1, 2 ,3 ,4 y 5. Yo no estoy por más restricciones, sino que estoy por mayor educación”, explicó.

Respecto del tema particular del mall chino, el secretario de Estado apuntó a que es reflejo de la situación económica actual, debido a la pandemia, ya que muchas personas eran comerciantes que buscaban insumos para sus negocios.

Al ser consultado si hay conversaciones con dirigentes gremiales sobre estas situaciones, declaró que “siempre se conversa, pero yo repito: yo pienso que el camino no está por una mayor restricción si no por mayor educación y aquel local comercial, centro comercial o cualquier negocio que no cumple con los protocolos, entonces hay que cerrar y eso fue lo que sucedió ayer”, enfatizó.

Cabe recordar que hoy en tanto, alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto a su par de Estación Central, Rodrigo Delgado, solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud autorizar la apertura de malls y centros comerciales solo a partir de la Fase 3 o de Preparación del Plan “Paso a Paso”, para evitar aglomeraciones como las ocurridas ayer en el mall chino de la Alameda.