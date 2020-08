Superintendencia formula cargos contra AFP Modelo y Habitat en el marco del retiro del 10%

La Superintendencia de Pensiones (SP) resolvió formular cargos en contra de AFP Modelo y AFP Habitat en el marco del proceso de retiro de fondos de pensiones autorizados por la reforma constitucional.

Adicionalmente, la entidad informó de amonestaciones a AFP Cuprum, AFP Planvital y AFP Provida. Esta última administradora recibió dos amonestaciones por incumplimientos distintos.

En el caso de Modelo, la SP detalló que las infracciones correspondieron por “exigir la presentación de fotografías de la cédula de identidad y, con esto, entorpecer el proceso de solicitud de retiro” y “un servicio web deficiente y demoroso en desmedro de sus afiliados, lo que afectó el oportuno y debido ingreso de las solicitudes de retiro como su tramitación”.

Junto a esto, también se les fiscalizó por “incurrir en una conducta omisiva, al no responder los requerimientos formales de este servicio, en orden a: explicar las razones de los hechos irregulares acaecidos; no remitir el informe técnico que le fuera requerido en tiempo y forma; y no remitir a este servicio la información estadística sobre las solicitudes de retiro de fondos en el tiempo y forma establecidos”.

A esto hay que sumar la notificación errónea a algunos afiliados sobre su solicitud por el caso de retención judicial o por tener saldos en dos cuentas distintas. Por último, determinaron el “incumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de información solicitada por esta Superintendencia en relación a las deficiencias, dificultades y errores operacionales en el marco de este proceso”.

En el caso de AFP Habitat, cuya notificación se envió la semana pasada, la autoridad resolvió formular cargos con motivo del tenor y contenido de las cartas que esa administradora envió a sus afiliados el pasado 8 de julio de 2020, a través de las cuales manifestó su opinión respecto del entonces proyecto de reforma constitucional que permitía el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual.

En el caso de AFP Planvital, AFC Cuprum y AFP Provida, las amonestaciones fueron por el contenido de las cartas que esas administradoras enviaron en julio pasado a sus afiliados en relación al entonces proyecto de reforma constitucional que permitía el retiro excepcional de los fondos.

La Superintendencia “resolvió que dichas cartas excedieron del ámbito del giro exclusivo que tienen las AFP en orden a expresar opiniones contrarias a una política pública, cuya discusión corresponde a la autoridad pública y no a una entidad privada, regulada y de giro exclusivo”.

Respecto de AFP Provida, la SP adicionalmente le informó de una segunda amonestación por las dificultades que presentó su plataforma web durante la jornada del 30 de julio pasado, con motivo del inicio del retiro de fondos.