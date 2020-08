Paula Hait, la otra empresaria que inscribió primero “Miel Gibson”: “Ella inscribió posteriormente, por lo tanto no tiene derecho a la marca”

Cuando se pensaba que “Miel Gibson” había sorteado el problema con el actor Mel Gibson, una nueva arista, ahora nacional, se abrió en la agitada y corta trayectoria de este producto.

Según reveló el Diario Financiero, la empresaria Paula Hait inscribió primero, el 17 de agosto, el nombre de “Miel de Ulmo Gibson Chile” en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi). Un día después lo inscribió Yohana Agurto, la emprendedora detrás de la miel inspirada en la película “Corazón Valiente”.

Al darse a conocer la noticia, Hait inmediatamente se transformó en tendencia en Twitter, siendo blanco de críticas por haber hecho el trámite para hacerse del nombre. En su Facebook, en una publicación que también ofrece frascos con miel, ocurrió lo mismo. Más de mil comentarios “funándola”.

Agricultura se contactó con Hait para saber su versión. Sobre la inscripción de la marca dijo que “si es que hay un robo, que no lo creo tampoco, ella es la que está actuando mal, tampoco de mala fe, porque si ella no sabía que tenía la marca inscrita, ninguna de las dos está actuando de mala fe. La gente es la que está actuando de mala fe, interpretando los hechos”.

“Pero los hechos son que yo inscribí en una fecha y ella inscribió posteriormente, por lo tanto ella no tiene derecho a la marca, a no ser de que la modifique. No sé cómo será el procedimiento, voy a hablar con mi abogado”, manifestó la mujer.

La abogada de Agurto, María José Arancibia, también conversó con Agricultura. Según explicó, la inscripción ante la Inapi es un procedimiento de varias etapas, por lo que actualmente nadie es propietario formal de “Miel Gibson”. ¿Qué piensan hacer? “No te lo puedo adelantar, vamos a esperar que se cumplan las etapas. Llegado el momento haremos lo que tengamos que hacer de acuerdo a la ley”, dijo.

Cabe señalar que, en la etapa final para registrar una marca, una vez que esta es publicada en el Diario Oficial, hay un plazo de 30 días para que cualquiera pueda oponerse. Vencido ese plazo, haya -o no- oposiciones, la Inapi igualmente hace una revisión del oficio y puede objetar el trámite si estima que es genérica, hay solicitudes similares o marcas registradas previamente.