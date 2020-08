Advierten posible aumento de precios en algunos alimentos por paro de camioneros

Cinco días lleva el paro de camioneros y se comienzan a evidenciar los primeros problemas en sectores de la producción. Desde el Puerto de San Antonio indicaron que tienen naves con más de 40 mil toneladas de alimentos que no han podido ser retirados producto de la movilización.

Esta situación podría estar directamente relacionado a un posible aumento en los precios para los consumidores, según detalló 24 Horas.

Carlos Mondaca, gerente de asuntos públicos del terminal explicó al mismo medio que “hay trigo, maíz y soya, con lo cual se genera pan y se produce carne de cerdo, pollo, pavo y huevos en Chile”. Estos alimentos están quedando almacenados ante la falta de transportistas que los puedan sacar.

“Puerto Panul, terminal que abastece de granos al 90% de la industria chilena, no puede transferir los productos pues no hay camiones”, señaló Mondaca, advirtiendo que esta zona no tiene capacidad de acopio. “Se necesitan 1.300 camiones para evacuar la carga”, agregó.

El gerente del terminal, también hizo referencia al posible aumento en el precio de algunos alimentos. “Hace sospechar que habrá aumentos en los productos porque alguien tiene que pagar este sobrecosto”, sostuvo.

Cabe indicar que el paro convocado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) comenzó su quinto de paralización.