Intercambio comercial de Chile suma US$ 83.126 millones en 2020

En los primeros ocho meses del año 2020 el intercambio comercial de Chile sumó US$ 83.126 millones, experimentando una caída del 12% en relación con los ocho primeros meses del año 2019, más del 84% de la caída del comercio se explica por el descenso en las importaciones, las que continuaron a la baja durante el mes de agosto, con un retroceso del 22%.

Las exportaciones por su parte, sumaron en los primeros ocho meses del año US$ 45.380 millones, experimentando una caída del 3,9% en relación con igual período del 2019, moderando en forma considerable el retroceso de período anteriores.

En agosto los envíos chilenos al exterior sumaron US$ 5.421 millones, experimentando una caída del 11% con respecto al mismo mes de 2019. La caída se explica principalmente por un 64% de menores envíos de cobre, que alcanzaron los US$ 2.761 millones en agosto 2020, con una disminución del 13% respecto a agosto de 2019. En tanto los envíos no cobre del mes llegaron a los US$ 2.661 millones, con una caída del 8% en relación con agosto 2019, que se explica principalmente por las exportaciones de salmón y celulosa, con menores envíos por US$ 90 millones y US$ 72 millones en agosto, respectivamente.

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, agregó que a pesar del difícil contexto internacional en 2020, en agosto un total de 1.389 productos aumentaron sus ventas al exterior en comparación con agosto de 2019, entre estos los más destacados fueron la carne de porcinos, mandarinas frescas, nueces, jurel congelado, kiwis frescos, aceite de oliva, semillas, mejillones en conserva, cartulinas, erizos, jugo de cranberries, granos de avena, extracto de quillay, puertas de madera, orégano, aceite de rosa mosqueta, naranjas, medicamentos, productos representativos de la oferta de todas las regiones del país.

“Contar con la red de Tratados de Libre Comercio más amplia del mundo ha sido un facilitador que da flexibilidad a nuestros exportadores para ingresar en condiciones preferenciales a las principales economías del mundo en la medida que estas han reactivado sus actividades productivas y comerciales. En agosto las exportaciones a los países sin acuerdo comercial cayeron un 17%, frente a una caída del 3% en los envíos a los países con acuerdo, demostrando la efectividad de nuestra red de TLCs”, dijo.

Cabe destacar que en agosto, las exportaciones de cítricos alcanzaron el peak de su temporada con envíos por US$ 92 millones, donde China ya se ubica como el tercer destino de exportación (después de EEUU y Japón), tan solo en el primer año que Chile cuenta con la autorización para exportar cítricos a este país.

“La apertura comercial, así como las aperturas zoo y fitosanitarias para nuestra oferta exportable en los mercados del mundo constituyen factores decisivos para que los exportadores puedan abrirse paso en medio de la crisis“, agregó el subsecretario.

También, los envíos de vinos crecieron por primera vez desde el inicio de la pandemia, sumando US$ 190 millones y alcanzando su valor más alto en el año, destacan los incrementos en las ventas al exterior de las cepas Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Carmenère y Pinot noir.

En el periodo enero-agosto las regiones que muestran crecimiento de sus exportaciones respecto del mismo periodo 2019 son: Atacama, Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía.

Por otro lado, durante el periodo enero-agosto 2020, las importaciones se redujeron un 20% en comparación a igual período de 2019, tras registrar US$37.746 millones. A pesar del difícil contexto nacional diversos bienes importados registraron un aumento en sus compras, entre ellos destacan motores eléctricos, celulares, computadores, medicamentos, trigo y maíz. Lo cual es señal de mejores proyecciones de consumo para el tercer y cuarto trimestre del año.