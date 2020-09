Ministro de Hacienda se opone a segundo retiro de las AFP: ” Chile necesita un acuerdo de pensiones, en lugar de estar pensando en minarlas”

El Gobierno se opone a un nuevo retiro del 10% de las AFP. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cree que “es contradictorio retirar plata con una aspiración de mejorar las pensiones” y subraya que “nuestra prioridad hoy día es la reforma previsional“.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro dijo que el Estado, desde que partió la crisis del Covid-19, “van haber hecho transferencia directa a las personas del orden de 5 mil millones de dólares, o sea bastante cerca de lo que se perdió en ingresos laborales. Eso es bastante inédito, si usted lo proyecta son como mil millones de dólares mensuales, 12 mil millones de dólares anuales. Esto es cerca del presupuesto completo de educación, para que tengamos un orden de magnitud, cuando se dice que el estado no ha hecho nada”.

“Uno siempre puede hacer la autocrítica de si podría haber llegado antes y mejor y sin suda, no lo esquivo, la crítica siempre es bueno para mejorar, pero no se puede decir que no se ha hecho nada“, sostuvo.

“Si usted le agrega, además, el primer 10%, que era del orden de 18 mil millones de dólares del retiro, está hablando de 23 mil millones de dólares para una perdida de ingreso laborales de 6 mil”, añadió.

En este sentido, se preguntó: “¿Es necesario un segundo retiro? ¿El mismo argumento que se invocó la vez primera, es correcto en esta segunda instancia? A mí me parece que no, y sobre todo en un momento en que el país va abriendo paso a paso”.

Por último, Briones señaló que la prioridad del Gobierno es mejorar las pensiones, por lo que espera acercar posiciones con la oposición “porque Chile necesita un acuerdo de pensiones, en lugar de estar pensando en minar las pensiones futuras a través de segundos retiros”.