Juan Sutil: “Quedó develado que la informalidad en Chile fue un detonante de gran parte de los problemas de protección social”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aboga por un retorno seguro a los puestos de trabajo para recuperar la economía del país.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el empresario señaló “hoy día hay cifras y encuestas donde más del 90% de la gente quiere retornar lo antes posible al trabajo, quieren hacerlo de forma segura y para eso se requiere transporte seguro, horarios flexibles, bloques de ingreso, flexibilidad de los alcaldes para permitir que esto ocurra, y ha habido muy buena recepción”.

Por ejemplo, dijo, “nosotros propusimos que la construcción partiera más temprano y para eso hay locomoción adecuada, hay que adecuar horarios y también los alcaldes deben flexibilizar. Si tú ves el alcalde de Ñuñoa, que ha visto todo tipo de dificultades, y resulta que si la construcción funciona desde las 7 am hasta las 4 pm, perfectamente descongestiona la circulación. Hoy si tuvieras todas las obras en plena ejecución que se están retomando, tiene una movilidad aproximadamente 600 mil personas entre directos e indirectos”.

Opinión similar tiene con la vuelta a clases. “Ya hay otros países que han ido retomando las clases, con cierto grado de normalidad”, dijo, destacando la importancia en sectores vulnerables “porque el chiquillo va a clases, la mujer puede ir a su trabajo, el niño está bien cuidado, en un proceso de aprendizaje, tiene buena alimentación, socializa con sus amigos, ya pasamos la crisis del invierno”.

“Así como en una línea de producción se pueden poner diferenciamientos a través de micas de acrílico, como ocurre en los set de TV, perfectamente los niños pueden tener ciertos niveles de aislamiento, que les permita tener mayor seguridad y de esa forma las mujeres y madres, o sostenedoras, puedan ir a hacer su trabajo, porque de lo contrario también tienen que hacerse cargo de cuidar a los hijos. O los cuida el marido o los cuida la mujer, hay que tener claro que en Chile hay una realidad muy grande de madres que tienen que asumir solo la crianzas de sus hijos“, sostuvo Sutil.

Presupuesto 2021

En cuanto al Presupuesto 2021, que presentó ayer el Presidente Sebastián Piñera, el líder de la CPC le pareció “muy bien” la expansión de 9,5% con respecto al año pasado, poniendo énfasis en salud y la economía.

“Chile va caer este año un 5%, por lo tanto, tú tienes que poner el foco en al economía, desde el punto de vista del empleo. La mejor política económica es tratar de lograr la mejor calidad y la mayor cobertura de empleo de calidad”, señaló.

“Ya quedó develado que la informalidad que Chile tiene, fue un detonante de gran parte de los problemas de protección social, que no hubo cómo hacerlo. En muchos casos no había ningún registro, y eso requiere de un impulso al empleo y de un impulso a la economía. Me parece bien que el gasto público por esta oportunidad y circunstancia, se resuelva”, señaló.

Frente a la proyección de 40% de la deuda del país para los próximos años, indicó que “si hacemos bien las cosas y tenemos un proceso razonable desde le punto de vista de la constitución futura (…) Chile tiene una buena chance de seguir avanzando porque lo más importante es que el crecimiento inclusivo, de la economía, de los trabajos, del esfuerzo, son los que van a llevar a que Chile sea mejor, y eso acompañado de una robusta política fiscal de mejor protección social, que es la demanda que la sociedad ha puesto arriba de la mesa a partir del 18 de octubre“.