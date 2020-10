Contagio de Donald Trump por coronavirus repercutió fuertemente en las bolsas europeas

Las principales bolsas de Europa abrieron la sesión de este viernes a la baja luego de que se conociera que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, diera positivo por coronavirus junto a su esposa Melania.

El impacto del contagio del mandatario se reflejó durante esta jornada luego de que todas las sesiones cerraran con subidas durante este jueves. La más golpeada fue Frankfurt con una caída de 1,3%.

En Asia también repercutió la noticia y se vio en la bolsa de Tokio con un descenso del 0,7%. En el mercado petrolero se vieron variaciones negativos en los precios, como también en el oro y las divisas.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020