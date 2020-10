Ministro Palacios ofrece disculpas por supuesta “agresión” a funcionario público durante reunión

El ministro de Economía, Lucas Palacios, aclaró y ofreció disculpas al funcionario público que denunció una agresión por parte de la autoridad, que habría ocurrido este miércoles en la mañana.

“Esta mañana el ministro de Economía @LucasPalaciosC, agredió (una patada) a un funcionario público de su servicio por atravesarse en su camino. A esta hora el trabajador realiza la denuncia en @FiscaliadeChile”, anunció la Comisión de Conflictos de la Agrupacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en su cuenta de Twitter.

Por la tarde, Palacios emitió una declaración pública en que detalló que lo sucedido fue a las 09:00 horas, cuando se encontraba en una videoconferencia con el Banco Mundial junto a dos funcionarios del ministerio, quienes le prestaron apoyo técnico durante su presentación.

“Previo al inicio del evento recibimos instrucciones de que los celulares debían estar apagados para no interrumpirla. La exposición debía ser en inglés y sin cortes. La grabación exigía que yo hablara sentado y directo a una cámara, a menos de medio metro de distancia de esta, sin poder moverme de ese encuadre, por las exigencias técnicas del Banco Mundial”, precisó.

En ese contexto, uno de los funcionarios, dijo, comenzó a utilizar su celular y trató de avisarle, sin éxito, que lo guardara. “Ante reiterados gestos, logré tocar su pierna con mi zapatilla izquierda por debajo de la mesa, para que me viera, logrando finalmente captar su atención mientras continuaba la grabación”, aseguró.

Palacio dijo que, una vez terminada la reunión, notó que el funcionario estaba “incómodo”, por lo que le dijo que lo disculpara y que estaba disponible para hablar del tema.

“Lamento profundamente esta situación, y pido disculpas si este hecho causó alguna molestia al funcionario o a cualquier otra persona. Siempre me he preocupado por tener un muy buen trato con las personas y esta no es la excepción. Al contrario, todas las personas que trabajan conmigo saben que el respeto y el cariño son el pilar fundamental de mi relación laboral”, concluyó.