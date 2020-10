Ministerio de Hacienda crea Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó este jueves la conformación de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, cuyo objetivo es analizar, con una visión de mediano-largo plazo, la dirección en la cual debe avanzar nuestro sistema tributario.

Ello, ante la necesidad de conciliar adecuados incentivos a la inversión y al crecimiento económico con los requerimientos de recaudación, con avanzar en el cierre de brechas de carga tributaria respecto a países OCDE en función del nivel de desarrollo y de la consiguiente convergencia de ingresos.

Explicó que no se trata de diseñar una reforma tributaria específica. En cambio, se trata de definir una hoja de ruta tributaria compartida en aras de un sistema tributario más simple, justo, eficiente y pro crecimiento, que entregue certezas en torno a grandes principios que conjuguen objetivos dinámicos de recaudación, estructura y progresividad del sistema, con incentivos claros al crecimiento económico. Se trata de pensar en “Un Sistema Tributario para el Crecimiento y la Equidad”.

La comisión estará conformada por 16 destacados economistas especialistas en desarrollo económico o tributación, quienes trabajarán ad honorem. Estos son:

1- Rodrigo Vergara (Presidente de la Comisión), Ex. Presidente del Banco Central

2- José de Gregorio, Ex. Presidente del Banco Central, Ex Ministro de Estado

3- Vittorio Corbo, Ex. Presidente del Banco Central

4- Rodrigo Valdés, Ex Ministro de Hacienda, Académico Pontificia Universidad Católica de Chile

5- Alejandro Micco, Ex Subsecretario de Hacienda, Académico Universidad de Chile

6- Paulina Yazigi, Economista, Miembro del Comité Financiero Asesor Fondos Soberanos de Chile

7- Manuel Marfán, Ex Vicepresidente del Banco Central, Ex Subsecretario y Ministro de Hacienda

8- Bettina Horst, Economista, Directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo

9- Bernardo Fontaine, Economista

10- Claudia Martínez, Economista, Académica Pontificia Universidad Católica de Chile

11- José Miguel Benavente, Economista, Académico Universidad Adolfo Ibáñez

12- Verónica Mies, Economista, Consejera Comisión Nacional de Productividad y Académica Pontificia Universidad Católica de Chile

13- Andrea Butelmann, Economista, Ex Integrante del TDLC, miembro de la red ProCompetencia

14- Cecilia Cifuentes, Economista, Académica Universidad de Los Andes

15- Soledad Arellano, Economista, Académica Universidad Adolfo Ibáñez

16- Claudio Agostini, Economista, asesor del Ministerio de Hacienda

La OCDE y del FMI, quienes han asesorado al Ministerio de Hacienda desde marzo de 2020 en materia de exenciones tributarias, acompañarán el proceso a este respecto.

La Comisión tendrá una duración de 8 meses y deberá dar a conocer sus recomendaciones en junio de 2021.

Una de sus primeras tareas será revisar el informe del FMI y la OCDE sobre exenciones tributarias y hacer una propuesta para avanzar en esta materia.