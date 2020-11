Cyberday, Navidad y otras fechas de consumo: 4 simples pasos para no caer en deudas en estas fechas

La Navidad se acerca y son muchas las personas que comienzan a preocuparse por los regalos. Sin embargo, esta celebración será algo distinta a otros años y no solo por la pandemia en la que estamos sumergidos, sino que también por la gran carga económica que han tenido que sumar miles de chilenos durante este 2020. Por lo mismo, un experto entrega algunas recomendaciones financieras para no caer en futuras deudas.

Según los últimos arrojados por INE durante octubre de este año, durante el año 2019 el promedio de ingresos laborales promedio fue de $620.528 neto. Por otro lado, un 50% de la población laboral, recibió en promedio cifras similares o menores $401.000 al mes. “Estas cifras, si las llevamos al 2020, probablemente sean más bajas. Lo que sumado a lo caro que es vivir en Chile y la poca concientización que tiene la industria financiera con sus clientes, nos hace llevar a una sociedad que necesita del crédito o del endeudamiento para vivir” comenta Raimundo Bravo, abogado de Staff Chile.

Según datos de Staff Chile, un 40,1% de los endeudados, se endeudan para poder pagar necesidades básicas u otras deudas, lo que muestra que muchos chilenos están en una constante bicicleta financiera de la cual no pueden salir. Por lo mismo, Bravo hace una invitación a educarse financieramente y comprar responsablemente. “Si bien hay harta culpabilidad de la banca en no dar flexibilidad de pagos y dar créditos sin muchos filtros, también hay una cierta responsabilidad de la gente, de no saber cuando conviene o no comprar, por lo mismo el llamado es a educarse antes de realizar algún tipo de transacción”.

Los principales tips que recomienda el abogado de Staff Chile son:

1) Comprar solo lo que realmente necesitas: Es vital saber el por qué vas a comprar el producto. Entender si esa finalidad traerá algún beneficio para mí o mi familia y cuán perdurable será esa compra en el tiempo. No comprar algo que sólo lo usarás una sola vez y pagarla en muchas cuotas, porque en un corto plazo te habrás olvidado o simplemente no le verás mucho sentido a ese pago.

2) Conocer tu carga de deudas mensual y tu límite en relación a tus ingresos: Hacer un previo análisis de si en realidad estas apto o no para optar a una nueva deuda. Sé tu propio filtro.

3) No superar el límite de tu capacidad de pago: Si ves que tu sueldo efectivamente no cubre lo que vas a pagar mensualmente, entonces no hagas una compra innecesaria. Si puedo comprarlo, pero no lo necesito ¿Por qué no ahorrar?

4) Si vas a caer en atraso de otras deudas por adquirir nuevas: asegúrate de negociar mejores condiciones de pago con tu acreedor para mantenerte al día con todos tus compromisos