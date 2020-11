Vittorio Corbo tildó de “populista” la idea del segundo retiro del 10%: “No sigamos ‘rompiendo el chanchito’ y debilitando la institucionalidad”

Vittorio Corbo, economista y ex presidente del Banco Central, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al proyecto de ley que busca el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales y que en los próximos días debería debatirse en el Senado.

“Si pensamos en la última reunión anual del FMI (Fondo Monetario Internacional), se presentó un cuadro comparativo de cuánto esfuerzo han hecho los países para apoyar a las familias y empresas. En ese cuadro, Chile es el país emergente que más ha hecho”, sostuvo el profesional, quien respaldó la reacción que han tenido las autoridades del país para ir en ayuda de los más afectados por la pandemia del coronavirus. “Chile ha hecho un montón. Que esto es una crisis muy fuerte, lo es“, expresó.

Sobre el mismo punto, se refirió a la situación de las pensiones en el país y llamó a la cautela ante el avance de la iniciativa anteriormente mencionada. “Hoy tenemos un problema de pensiones al cuadrado porque estamos rompiendo el ‘chanchito’. Hay que pensar en sostenibilidad, ha habido un tremendo apoyo a la clase media y a la gente más necesitada. Eso ha estado ahí”, manifestó.

“No sigamos rompiendo el chanchito y debilitando la institucionalidad. Chile ha podido enfrentar esto porque hicimos el trabajo por 30 años de ir fortaleciendo las cuentas fiscales”, complementó Corbo, quien calificó de “populista” la idea de un nuevo retiro de dinero. “No hay duda que es una solución populista porque se preocupa del corto plazo, y hay que concentrarse en el largo y mediano plazo. Me parece que es una discusión que no toma en cuenta la realidad del problema y cómo se va debilitando la institucionalidad chilena. Los costos son muy grandes“, cerró.