MOP anuncia “peaje a mil” y “3X1” para retorno de fin de semana largo

El corte del tránsito para peatones y todo medio de transporte -incluida bicicletas- en la Ruta 68, peaje rebajado a 1.000 pesos y sistema 3×1 para el retorno a la capital, son algunas de las medidas especiales anunciadas por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para las carreteras interurbanas durante este fin de semana y hasta el próximo martes 8.

La autoridad del MOP destacó, además, que junto a la suspensión de la peregrinación a la Virgen de Lo Vásquez se reforzarán los controles sanitarios en las rutas.

“Debido a que no existen cordones sanitarios, la estimación que tenemos para estos cuatro días con respecto a los flujos en las carreteras de entrada y salida de Santiago son muy superiores a los que hemos observado en los periodos anteriores. Estamos hablando de más de 400 mil autos abandonando la Región Metropolitana y, por lo tanto, quisiéramos hacer un llamado a las personas a, si es posible, no hacer los viajes. Y si es que van a salir: adelantarlos o postergarlos de manera tal de no tener congestión en la carreteras”, informó el ministro Moreno desde el Patio Los Naranjos, en el Palacio de La Moneda.

El secretario de Estado explicó que dentro de las medidas especiales de contingencia destaca el cierre del tránsito en la Ruta 68: “La ruta entre Santiago y Valparaíso estará cerrada entre las 17:00 horas del lunes 7 hasta las 08:00 de la mañana del martes 8. También, durante la tarde del martes 8 -entre las 17 y las 21 horas- tenemos considerado aplicar el sistema 3×1, es decir, tres vías hacia Santiago en la Ruta 68, entre el Enlace Pudahuel y el Enlace Costanera, de manera tal de facilitar el desplazamiento de las personas en la vuelta a Santiago”.

“Como una manera de incentivar que las personas vuelvan en otros horarios, el próximo miércoles 9 en las rutas 68, 78 y 5 Sur, los peajes en el horario entre las 06:00 y las 11:00 van a ser reducidos a 1.000 pesos, de manera tal que las personas puedan desplazar el viaje para el miércoles en la mañana y tener una menor congestión en las carreteras”, agregó la máxima autoridad del MOP.

Detalles de las medidas

· El cierre de la Ruta 68 se hará efectivo a partir de las 17:00 horas del lunes 7 de diciembre hasta las 08:00 horas del martes 8 de diciembre. La medida se aplicará –en dirección hacia Valparaíso- entre el sector del Enlace Vespucio (km 6,2) hasta el Paso Superior Curauma (km 96,8). Adicionalmente, la Autopista Costanera Norte tendrá cerrada su conexión a la Ruta 68, es decir, no se podrá acceder a ella, lo mismo sucederá con la Red Vial Litoral Central (Ruta F-90).

· El mismo martes 8 en la Ruta 68, entre las 17:00 y las 21:00 horas, habrá sistema 3×1 en dirección a Santiago entre el Enlace Pudahuel (km 11,6) a Enlace Costanera (km 9,5), para facilitar el retorno vehicular hacia la capital.

· El miércoles 9 habrá peaje rebajado a 1.000, pesos entre las 06:00 y 11:00 horas, sólo para vehículos livianos en dirección a Santiago en los peajes: Lo Prado y Peaje Zapata (Ruta 68); Angostura (Ruta 5 Sur Tramo Santiago-Talca) y Melipilla 1 (Ruta 78).

Agencia Uno