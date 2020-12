Segundo 10%: Gobierno confirma que desde el jueves 10 diciembre las AFP recibirán solicitudes

El Gobierno confirmó este sábado que los primeros pagos por el segundo retiro del 10% estarían disponibles el 17 de diciembre, es decir, antes de Navidad.

Recordemos que este viernes el Presidente Sebastián Piñera promulgó la iniciativa, por lo que ahora falta que Contraloría tome razón y luego se publique en el Diario Oficial. Cuando ocurra todo eso, las AFP podrán empezar a recibir solicitudes.

La fecha estimada para las primeras solicitudes es el próximo jueves 10 de diciembre, según confirmó el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

“El retiro del 10% se realizará en las primeras dos semanas de forma online, la cual recomendamos todos utilicen, ya que nos encontramos en pandemia y debemos evitar aglomeraciones”, explicó.

Además las subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, entregaron una serie de medidas sanitarias y de seguridad que se adoptarán durante el proceso de este retiro excepcional.

Entre las medidas sanitarias se recomendó la realización de los trámites vía electrónica, evitando las aglomeraciones, así como el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico y el uso permanente de alcohol gel.

Respecto de medidas de seguridad se recomendó tomar medidas de autocuidado como no contar por redes sociales del retiro, no entregar jamás las claves bancarias, no decir el monto a retirar y que los adultos mayores hagan el trámite acompañados.

En tanto, el vicepresidente de BancoEstado, Pablo Correa, llamó a las personas “a que utilicen la Cuenta Rut para el retiro del 10%. Tendremos los canales digitales del banco disponible para evitar aglomeraciones”.