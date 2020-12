Presidente de la CNC y el plan “Paso a paso”: “El comercio formal debería ser autorizado a funcionar siempre”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, lamentó el retroceso de la Región Metropolitana a la etapa 2 de Transición del plan “Paso a paso”, producto del aumento de casos Covid-19.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el dirigente gremial dijo la noticia “la hemos recibido con sorpresa, ha sido un balde de agua fría, una mala sorpresa, porque veníamos trabajando bien en los protocolos sanitarios, en el momento de mayor venta en el año. Veníamos recuperando de la tremenda crisis que ha sufrido el sector desde octubre de 2019, con el estallido social y de ahí en adelante”.

En esa misma línea, sostuvo que “nosotros creemos que es peor el remedio que la enfermedad, pero en fin, la autoridad sanitaria sabrá la que hace. Nosotros no la cuestionamos, no la compartimos, pero no se puede cuestionar, hay que acatarla y la vamos a cumplir fielmente”.

“Ya deberíamos haber aprendido de estos nueve meses de las cosas que sirven y las cosas que no sirven, por ejemplo, las cuarentenas prolongadas. En el sur de Chile hay un millón de chilenos que todavía está en cuarentena, en Puerto Montt cinco meses en cuarentena. ¿Usted cree que eso sirvió de algo? De nada, fue un error, porque al final la gente no la respeta, la gente no puede estar cinco meses sin consumir y salir“, dijo Melero.

“La CNC cree que el comercio formal debería ser autorizado a funcionar siempre, y subrayo la palabra, en toda condición”, señaló, argumentando que se debe combatir el comercio informal y proteger el empleo.

“No es ahí donde está el contagio, porque ahí se observan los protocolos sanitarios. No es que nade nunca se contagie en el comercio, no estoy diciendo eso, pero hay una probabilidad de contagio mucho menor que en otro lugares“, afirmó.