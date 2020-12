Superintendente de Pensiones: “Si una persona hace el segundo retiro, la pensión promedio le va a bajar en 23%”

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, señaló que durante las primeras horas del segundo retiro del 10% las siete webs de las AFP han estado funcionando satisfactoriamente, sin embargo, no descarta que las páginas se puedan poner lentas por la sobrecarga de usuarios.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Macías calculó en 9 millones de personas, aproximadamente, las que harán el proceso de solicitud, que puede llegar a un máximo de 10,8 millones de afiliados.

Los que pidan su retiro hoy, a partir de mañana partirán los 10 días hábiles para el pago de la primera cuota. “En este caso significa que el caso tope para que le llegue su dinero sería el día 24 de diciembre, pero es un plazo tope, nosotros calculamos que el proceso de validación que hace tanto la administradora como el banco, para evitar fraudes y asegurar que le proceso sea seguro y expedito, va a partir el 17 de diciembre“, señaló.

Consultado por si recomienda retirar el 10%, Macías respondió que “no puedo ponerme en el lugar de cada persona, pero lo que sí le diría a la gente que si realmente no lo necesita, déjelo para la pensión porque lo va a necesitar para la vejez, y los recursos que están depositados en las cuenta previsionales son para eso, para mejorar las pensiones de la gente en su su vejez”.

“Si lo necesita realmente, quién soy yo para decirle a la gente que no lo haga, hay que ver si la necesidad es muy extrema, evidentemente no hay nada que hacer. Si la persona lo va a sacar, por favor deje el espacio a quienes necesiten más urgente (el retiro) para que lo puedan sacar lo más pronto posible“, agregó.

En cuanto al impacto económico que ha significado estas iniciativas, el superintendente dijo que “el primer retiro ya se han pagado 18.500 millones de dólares aproximadamente, y en este segundo retiro, si todos retiran sería 19 mil millones. No va ocurrir, por lo tanto pensamos que el impacto va a ser de 16 mil millones de dólares hacia abajo, pero ambos retiros sumados van significar más 30 mil millones retirados de la cuentas que se iban a destinar a pensiones que ya no van estar”.

“Nosotros calculábamos que con el primer retiro las pensiones promedios van a bajar un 13%, y si una persona retira además el segundo, la pensión promedio le va a bajar en 23%,sumado los dos retiros“, estimó. “Nosotros calculábamos que se pierde en 3 y 5 años en promedio de cotizaciones”, añadió.

“Nosotros vemos que el primero retiro retiraron 10 millones de personas, que es el 85%, no quiero juzgar a nadie, de hecho la ley habilitó para hacerlo, pero es evidente que no creo que los 10 millones de personas de personas han retirado hayan tenido la necesidad de retirar fondos, de hecho gran parte de ellos siguen trabajando, pero prefiero no hacer un juicio ético“, concluyó.

REVISA LA ENTREVISTA A CONTINUACIÓN: