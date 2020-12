Gerente de las AFP asegura que más de 3,8 millones de personas han recibido el pago del 10%, pero advierte del “profundo daño” al ahorro previsional

El gerente general de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Fernando Larraín, informó que más de 3,8 millones de personas han recibido su dinero, en el marco del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

“Aún cuando la ley entrega 10 días hábiles para el pago de la primera cuota del segundo retiro, las Administradoras de Fondos de Pensiones ya empezaron a hacer los pagos”, sostuvo Larraín.

En este contexto, explicó que “a una semana de haber iniciado el proceso, registramos que 3.877.462 han recibido su dinero, es decir un 61% del total de las solicitudes ingresadas en estos primeros siete días“.

“En total, estamos hablando de que se han pagado más de 6 mil millones de dólares”, añadió el gerente de las AFP, y agregó que “las Administradoras seguiremos trabajando por hacer de este retiro un proceso eficiente, ágil y seguro, para todos y cada uno de los afiliados y afiliadas al sistema previsional”.

No obstante, Larraín advirtió que “quisiera reiterar el profundo daño que se está haciendo al ahorro previsional de los trabajadores y trabajadoras“.

“Estamos sacrificando en promedio entre 5 y 6 años de cotizaciones previsonales y es por esto que nos parece de una máxima irresponsabilidad instalar el debate de un tercer retiro”, complemetó.

Finalmente señaló que “creemos que esto no es solo demagógico, no es solo aprovecharse de ciertas circunstancias, sino que no están en el centro de la discusión las pensiones, por el solo hecho de querer perseguir intereses personales y políticos, se está dejando de lado e hipotecando las pensiones de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país“, declaró.