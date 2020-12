Ministra Rubilar: Este martes el 80% de los hogares que recibe Bono Covid Navidad tendrá su beneficio pagado

Esta mañana la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, junto al director del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado y al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal dieron inicio al pago presencial del Bono Covid Navidad en sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes, que se extenderá entre hoy lunes 21 de diciembre y el martes 29 de diciembre.

Al respecto, la ministra Rubilar explicó que, de 2 millones 600 mil transferencias, “ya se han pagado vía depósitos más de 1.343.000 pagos, lo que equivale al 43% de los hogares y con los depósitos que se seguirán realizando entre hoy y mañana tendremos el 80% del bono pagado. Si a estos pagos presenciales de Banco Estado y de la Caja de Compensación Los Héroes, sumamos el depósito masivo electrónico, esperamos el 24 de diciembre, siempre una fecha tan sensible, llegar al 86% de los hogares pagados”.

La ministra añadió que “lo más importante es que este bono no se solicita, no se postula, no hay que entregar ningún documento. Los beneficiados tienen un único requisito que es haber recibido el Ingreso Familiar de Emergencia seis que se pagó en el mes de octubre. Los montos son diferentes. Si la última semana de noviembre se encontraba la comuna se encontraba en cuarentena total en el paso 1, son $55.000 por integrante del hogar y si se encontraba en una comuna en fase 2, 3 o 4 del plan Paso a Paso, son $25.000 por integrante del hogar”.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, hizo un llamado “a las personas a informarse para evitar aglomeraciones, especialmente en las comunas donde hay cuarentena y donde es importante mantener las medidas sanitarias. Para saber dónde y cuándo se realizará el pago a su hogar y también cuál es el monto de este, se puede acceder a www.ingresodeemergencia.cl o consultar en el 101 de Chile Atiende”.