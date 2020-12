Ministro Briones sobre Ponce Lerou: “En Estados Unidos estaría preso”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó el caso judicial del excontrolador de SQM, Julio Ponce Lerou, quien fue condenado a pagar US$3,3 millones por el Caso Cascadas, luego de que en fallo dividido la Corte Suprema rebajara la multa de los US$62 millones iniciales.

En noviembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) reclamó la imprudencia de la vía por cómo se pago la sanción, al ser depositado al Tribunal y no en la Tesorería General de la República, ordenando al devolución del dinero y manteniendo vigente la multa.

En entrevista con el programa “Stock Disponible” de Via X, el ministro dijo que, para evitar estos casos, “la mejor manera de proteger al mercado es competencia, sanciones drásticas a quienes se desvíen y también un rol autoerregulador de los actores”.

“También es clave que los actores reconocimos, particularmente los relevantes, tienen el deber de cuidar al mercado. Ese es el hábitat en el cual florecen los emprendimientos”, agregó.

“En un país que defiende el mercado, ¿una figura como Ponce Lerou debiera estar preso?”, le preguntó el conductor del programa, Freddy Stock

“Estaría preso, sin duda. En Estados Unidos estaría preso. Ahora, a mí no me corresponde juzgar en lo que fallan los tribunales de justicia. Pero si tú me preguntas, en ese caso en Estados Unidos (Ponce Lerou) estaría preso”, expresó la autoridad.