Intercambio comercial de Chile sumó US$ 12.738 millones en enero

En enero de 2021, el intercambio comercial del país alcanzó los US$ 12.738 millones, siendo el valor más alto para un inicio de año desde enero de 2013 y registrando un aumento del 3% frente a enero de 2020.

Las importaciones sumaron US$ 5.700 millones, anotando una caída del 2,6% respecto a enero de 2020, moderando su descenso frente a las caídas de dos dígitos registradas a lo largo de todo el año 2020, de acuerdo con un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central.

Gran parte del crecimiento del comercio exterior se explica por las exportaciones que sumaron US$ 7.038 millones, siendo el mejor arranque de año desde que se tiene registro. El elevado monto se explica por el crecimiento en los envíos de concentrados de cobre, cerezas frescas, jugos de fruta, madera contrachapada, cartulinas y tableros de madera, todos estos bienes alcanzaron en enero de 2021 un récord de exportación para un inicio de año.

El ministro (S) de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez, señaló que en enero de 2021 el 96,1% de las exportaciones del país se dirigieron a los países con los que Chile tiene en vigor Tratados de Libre Comercio, logrando un aumento de 4 puntos porcentuales frente a la participación de este conjunto de mercados en enero de 2020 (91,8%).

“Los resultados globales de nuestras exportaciones son una buena noticia, no obstante, es fundamental seguir facilitando y fortaleciendo la internacionalización de nuestras empresas y emprendedores, para que puedan enfrentar las crisis globales con mejores herramientas. En esto la modernización de nuestra red de acuerdos comerciales juega un rol fundamental”, señaló la autoridad de Cancillería.

En términos geográficos, China lideró los embarques con envíos por US$ 3.740 millones, reflejando un alza del 35% respecto de enero de 2020, logrando acaparar por si sola el 47% de las ventas al exterior del país, frente a un 38% en enero de 2021.

Estados Unidos se ubicó como el segundo destino de las exportaciones del país, con operaciones por US$ 940 millones y un crecimiento del 12% respecto a enero de 2020, alzándose como el mayor destino de las exportaciones de 305 productos chilenos, entre ellos filetes de salmón, arándanos frescos, neumáticos, molduras de madera, servicios, entre otros.

El tercer lugar de los embarques lo ocupó Japón con envíos por US$ 722 millones, seguido por la Unión Europea (US$ 618 millones) y Corea del Sur (US$ 421 millones).

Los socios con las mayores alzas en el mes fueron China (US$ 967 millones), Estados Unidos (US$ 97 millones), la Unión Europea (US$ 70 millones), Corea del Sur (US$ 69 millones), Hong Kong SAR (US$ 16 millones), Bolivia (US$ 15,5 millones) y Canadá (US$ 10,91 millones).

En el mes de enero, siete de las regiones del país experimentaron alzas en sus envíos, entre ellas destacaron O’Higgins, Maule, Ñuble, Atacama, Biobío, Los Ríos y Coquimbo.

Por otra parte, en enero de 2021, 2.914 empresas chilenas exportaron, reflejando una caída del 9% en la cantidad de firmas con ventas al exterior respecto a enero de 2020. La cantidad de productos y servicios exportados alcanzó los 2.570 en enero de 2021, anotando una caída de 117 ítems respecto de enero de 2020.

“Es fundamental la política comercial que el país dispone para facilitar el comercio y la diversificación de mercados, para asegurar la resiliencia de nuestras exportadoras”, señaló Yáñez.

Por su parte, las importaciones sumaron US$ 5.700 millones, moderando considerablemente su descenso frente a las caídas de 2020.

Los mejores resultados de las importaciones del país se sustentan en el aumento de las importaciones de equipos computacionales (+US$ 56 millones), camiones y vehículos de carga (+US$ 54 millones), celulares (+US$ 46 millones), computadores (US$ 36 millones) y electrodomésticos (+US$ 33 millones).

Las vacunas por su parte sumaron importaciones por US$ 64,2 millones, monto siete veces superior a lo importado en enero de 2020.

Agencia Uno