Codelco genera excedentes por US$ 2.078 millones en 2020

El presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, informó que la empresa logró “superar la producción del año anterior y generar US$ 2.078 millones en excedentes para Chile y sus ciudadanos”. Esta cifra representa un alza de 55% respecto de 2019.

Dos meses después de asumir en su cargo, Araneda comprometió que a partir de 2021 aumentarían los excedentes en US$ 1.000 millones sobre la base de 2018 (cuando sumaron US$ 1.606 millones), y US$ 400 millones en 2020, meta que se logró en cerca de un 90% (US$ 348 millones).

“Con las personas protegidas en las faenas, nuestros ejecutivos en terreno y muchos de nuestros profesionales trabajando de forma remota, la Corporación fue capaz de proteger la salud de los trabajadores y la tranquilidad de sus familias, además de la salud operacional y financiera de esta gran empresa. Los excedentes generados son el reflejo de una planificación acuciosa y de la buena gestión administrativa”, expresó el presidente del directorio, Juan Benavides.

Benavides recalcó que “la mejora en los excedentes no se debe solamente al efecto precio; de hecho, la buena gestión contribuyó con 57% de los excedentes del período, por mayor producción y ventas, mejor continuidad operacional de las plantas en medio de la pandemia y menores costos”.

Adicionalmente, aportó el efecto positivo de las variables macroeconómicas, como el tipo de cambio y el precio del cobre.

“Estamos gratificados porque, a pesar de la crisis sanitaria, incrementamos nuestra producción de cobre propio hasta llegar a un millón 618 mil toneladas, esto es, 30 mil toneladas más que el año pasado, gracias a la continuidad operacional, el mayor tratamiento de las plantas y una mejor ley del mineral”, explicó Araneda.

Otro anuncio positivo fue la baja de los costos directos, que llegaron a 129,4 centavos de dólar la libra (c/lb), 8,6% más bajos que entre enero-diciembre de 2019, cuando se alzaron a 141,6 c/lb.

Esta caída se explica por la mayor producción (mejor ley y aumento del tratamiento de mineral); la mejora en los niveles de operación de las plantas; el aumento en la venta de subproductos y el impacto positivo de las variables macroeconómicas (como el precio del dólar y de los insumos).

La generación operacional de caja, Ebitda, creció en 31% respecto del año anterior hasta llegar a US$ 5.289 millones, con un margen de 37%.

“Lo destacable aquí también es que de los US$ 1.246 millones de variación del Ebitda 2020 respecto de 2019, 57% (US$ 713 millones) obedece a una mayor producción y ventas, la mejor gestión, la continuidad operacional de las plantas y los menores costos. Eso es sólo buena administración, aún más sobresaliente en una época de crisis. El otro 43% se debió al efecto positivo de las variables macroeconómicas y el precio de los insumos (US$ 533 millones)”, recalcó Banavides.