Las AFP han desembolsado US$ 34.432 millones en retiros del 10%

Desde el 30 de julio de 2020, en que comenzó a regir la reforma constitucional que autorizó el primer retiro de fondos y a la que luego se sumó la Ley 21.295 que desde el 10 de diciembre permitió un segundo retiro, los afiliados y beneficiarios del sistema han recibido pagos por un total de US$ 34.432 millones. De estos, US$ 19.723 millones corresponden al primer proceso y los restantes US$ 14.709 millones al segundo.

Según los datos reportados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), hasta el pasado viernes 5 de marzo el sistema había gestionado 17,67 millones de pagos en el marco de ambos procesos. De esta cifra, 10.373.494 millones corresponde a pagos generados por el primer retiro de fondos y en el caso del segundo retiro alcanzan a 7.302.102.

De acuerdo al informe de la Superintendencia de Pensiones, por el primer retiro el monto promedio pagado es de $ 1.386.310 por persona y en el segundo asciende a $ 1.468.772.

Respecto de los fondos retenidos por deudas de pensión de alimentos, hasta el 5 de marzo de 2021 las administradoras habían recibido desde tribunales de familia 243.520 liquidaciones de pago. De éstas, 176.028 liquidaciones se encuentran pagadas, lo que corresponde al 72,3% del total.

En el pago de las liquidaciones se han desembolsado US$ 275,4 millones, con un monto promedio por liquidación judicial de $ 1.151.768.

La Ley N° 21.295 contempla la posibilidad de que las y los demandantes de pensión de alimentos pidan a los tribunales de familia que les autoricen a presentar directamente la solicitud de retiro de fondos desde las cuentas de las y los afiliados demandados.

Esta autorización se denomina subrogación y a través de ella se puede solicitar el monto de los retiros 1 y 2 autorizados y hasta el pago de la totalidad de la deuda de alimentos.